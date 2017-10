CartaBianca/ Anticipazioni 10 ottobre: l’emergenza immigrazione tra gli argomenti?

Raitre

Oggi, martedì 10 ottobre, alle 21.10 su Raitre, torna l’appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer che, in questa nuova stagione, si avvale della collaborazione di Flavio Insinna che, dopo l’addio ad Affari Tuoi e la polemica scatenata dai fuori onda del programma trasmessi da Striscia la Notizia, ha accettato di calarsi nei panni di inviato e Geppi Cucciari a cui è affidata la parte più ironica del programma. Nonostante le due novità importanti, i risultati, finora, non sono soddisfacenti. La scorsa puntata di #Cartabianca, nonostante l’intervista a Massimo D’Alema e la presenza di Alberto Angela, tornato al timone di Ulisse, il piacere della scoperta, ha fatto registrare un crollo degli ascolti. L’appuntamento con #Cartabianca dello scorso 3 ototbre, infatti, ha fatto registrare un misero .38 con 839mila teste vinta dal competitor Giovanni Floris al 5.3 con 1.139mila. Un risultato che non premia l’impegno di Bianca Berlinguer e della sua squadra che stanno cercando di risollevare le sorti di un format che è sempre più in crisi.

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA

Di cosa si parlerà nella nuova puntata di #Cartabianca? Come ogni settimana, Bianca Berlinguer ospiterà un rappresentante del mondo della politica e un personaggio del mondo dello spettacolo. Molta attenzione verrà data agli argomenti del giorno. Tra i vari argomenti che la Berlinguer affronterà potrebbe esserci l’emergenza immigrazione che diventa sempre più difficile da affrontare esattamente come l’emergenza criminalità in Italia dove i cittadini sono sempre più esposti a violenze di ogni tipo. In particolare, il fenomeno dell’immigrazione clandestina è tornato al centro del dibattito dopo l’ennesima tragedia del mare che, tra la Tunisia e la Sicilia, ha provocato una decina di morti e tantissimi dispersi. L’indipendenza della Catalogna potrebbe essere al centro della nuova puntata di #Cartabianca durante la quale Flavio Insinna racconterà le storie degli italiani, costretti a lottare ogni giorno per poter sopravvivere e realizzare i propri sogni.

