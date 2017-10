ARIANNA TRIASSI/ Una ragazza turbolenta: riuscirà a tirarsi fuori dai guai? (Il Collegio 2)

Arianna Triassi, Il Collegio 2

ARIANNA TRIASSI DIVENTA LA CAPOCLASSE

Il Collegio 2 ha svelato il destino di Arianna Triassi nel precedente appuntamento, in seguito alla decisione del Preside di tenerla isolata per qualche giorno in punizione. La ragazza ha ricevuto alla fine il permesso di riunirsi ai compagni, anche se in molti temevano che la sua sospensione sconfinasse nell'uscita dal programma. Arianna ha avuto modo di scusarsi con gli altri studenti per aver promosso la fuga precedente, avvenuta tra l'altro quando un gruppo di ragazzi era già stato destinato ad una punizione in seguito al furto dei cellulari. Con molta sincerità, la ragazza ha sottolineato di essere rimasta delusa dal suo stesso comportamento, ma non si è tirata indietro dal manifestare il proprio pensiero riguardo alle azioni di Federico Mancosu e Michelle Cavallaro. Questi ultimi infatti avevano contribuito ad organizzare la fuga, ma di fronte alle richieste del Preside avevano preferito scaricare ogni responsabilità sulla compagna. La confessione scritta di Arianna si è conclusa poi con un confronto diretto con gli altri due studenti ed infine con un abbraccio che ha messo la parola fine ad ogni possibile contrasto. Per aiutarla a responsabilizzarsi di più, i professori hanno deciso inoltre di nominare Arianna capoclasse con Roberto Magro, affidandole la cura della disciplina dell'intero corpo studenti. Non sembra tuttavia che la ragazza abbia compreso appieno la lezione, dato che nei giorni successivi ha scritto la parola "stupid" sulla lavagna con una freccia che indicava verso la professoressa di Matematica, ottenendo così una nuova punizione.

LA SECONDA POSSIBILITA' PER LA STUDENTESSA

Arianna Triassi è fra gli studenti più turbolenti de Il Collegio 2, ma anche forse una delle poche ragazze ad aver dimostrato carattere. A differenza di Michelle Cavallaro e Federico Mancosu, ha deciso di assumersi ogni responsabilità delle proprie azioni, ma il ritorno in classe e la successiva nomina di responsabile del gruppo l'hanno vista registrare un nuovo scivolone. Arianna dovrebbe fare molta più attenzione alle proprie azioni, dato che si è salvata per il rotto della cuffia dall'espulsione totale dal programma. Il Preside ha voluto infatti darle una seconda possibilità, ma è stata l'unica finora a dover scontare una sospensione significativa, durata diversi giorni di isolamento. Nonostante la lettera di scuse ai compagni, Arianna ha deciso di proseguire con l'atteggiamento indisponente che la caratterizza, forse anche per attirare la benevolenza degli altri studenti. Il suo atteggiamento le ha fatto conquistare un certo affetto da parte dei ragazzi dello show, ma è chiaro che anche in questo caso si trovi sul filo del rasoio. Dato quanto è successo in precedenza, gli studenti potrebbero infatti decidere di scaricare ogni colpa su di lei ancora una volta, pur di sfuggire alle dovute punizioni.

ARIANNA TRIASSI: A UN PASSO DALL'ESPULSIONE DA IL COLLEGIO 2

E' davvero difficile che Arianna Triassi riesca a risollevarsi dalla nebbia in cui si è ritrovata fino ad ora. Il Collegio 2 ha messo fin troppo in luce il suo carattere ballerino, fatto di poca maturità e per questo è probabile che finisca di nuovo nei guai. Dimostra inoltre di non apprendere dai propri errori e di cercare di attirare l'attenzione su di sé solo in modo negativo. Per quanto riguarda il suo caso, si può dire che l'incarico che le è stato affidato dai professori, come responsabile della classe, si sia rivelato un vero fallimento. Se una punizione di oltre due giorni non ha permesso ad Arianna di comprendere appieno quale comportamento adottare nella scuola, difficile che si verifichi in altri contesti più miti. La Triassi si è trovata già ad un passo dall'espulsione ed anche per questo è fra i più controllati dal corpo docenti. Basta una piccola infrazione e Arianna potrebbe dover rispondere ancora una volta delle proprie azioni di fronte al Preside.

