BELLY OF THE BEAST/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 10 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Belly of the beast va in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21,15. Si tratta di una pellicola d'azione del 2003 che è stata diretta da Siu Thun Ching e interpretata Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu e Patrick Robinson. Steven Seagal è un attore e produttore di action movie molto famoso. La sua filmografia è infatti costellata da pellicole d'azione in cui è quasi sempre l'idiscusso protagonista. Tra i suoi film più celebri ricordiamo The Gambling - Gioco pericoloso, Maximum Conviction, Absolution - Le regole della vendetta, A Dangerous Man - Solo contro tutti e Pistol Whipped - L'ultima partita. È inoltre il chitarrista di una band, nota col nome di Thunderbox. Belly of the beast non è una delle pellicole più memorabili tra quelli interpretate da Steven Seagal. Quest'ultimo si è anche occupato del soggetto ed ha prodotto il film. Ma vediamo la trama del film.

BELLY OF THE BEAST, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film inizia con un disastroso attentato sanguinario perpetrato da un gruppo criminale terroristico nel territorio thailandese. L'obiettovo della gang è quella di rapire una giovane donna. Per farlo, i criminali uccidono la scorta della ragazza e rapiscono anche una sua amica, Jessica Hopper. Una delle due è la primogenita di un influente politico americano in visita in Thailandia. L'obiettivo dei criminali è quello di utilizzare la ragazza come merce di scambio per contattare la liberazione di alcuni loro amici tenuti prigionieri presso Guantanamo. Jessica Hooper (l'altra ragazza rapita) è figlia di Jack, un ex uomo della CIA specializzato nell'utilizzato di armi d'assalto ed abile lottatore. L'uomo non ci pensa su due volte e parte alla volta della Thailandia per cercare di trarre in salvo entrambe le ragazze. I suoi ex colleghi della CIA lo informano che Jessica potrebbe essere già stata uccisa. L'operazione di recupero degli ostaggi si rivela ben presto molto più complessa del previsto. Jack viene coinvolto in un vero e proprio conflitto sanguinario privo di regole e ricco di scontri a fuoco. Per sua fortuna, ad aiutarlo ci sarà un suo caro amico, Sunti. Riuscirà Jack Hopper a portare a termine la missione, salvando i due ostaggi in mano ai terroristi?

