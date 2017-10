Beautiful / Anticipazioni puntate americane: Liam delude Steffy, lei lo tradisce con Bill?

Beautiful

Sono davvero avvincenti le attuali puntate americane di Beautiful, nelle quali una delle coppie più amate potrebbe presto arrivare ad una nuova crisi. Nelle ultime settimane, Liam continua a mostrare grande attenzione verso Sally, alla quale ha donato l'edificio nel quale sorge la Spectra Fashions. Dopo l'incendio causato da Bill, infatti, il marito di Steffy si è sentito profondamente in colpa verso la rossa stilista e ha cercato di rimediare agli errori commessi del padre. Ne è conseguito un rapporto sempre più stretto tra la coppia, che per il momento non ha portato a nulla di sentimentale. Il fatto però non è piaciuto affatto a Steffy che ha sorpreso il marito e la sua rivale in un abbraccio che ha scatenato la sua gelosia. Tale stato d'animo si è trasformato in vera preoccupazione dopo avere scoperto che Liam e la Spectra dovranno recarsi insieme a San Francisco per firmare l'accordo con l'impresa di costruzioni che dovrà occuparsi dei lavori di ristrutturazione. La Forrester ha cercato di convincere il marito a non andare ma...

Liam vola a San Francisco, Steffy si consola con Bill?

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane dei prossimi giorni confermano che Steffy chiederà a Liam di non recarsi fuori città con Sally ma lui, non vedendo in questo nulla di compromettente, non darà ascolto alle sue richieste. Il fatto purtroppo finirà per destabilizzare il già precario equilibrio tra la coppia e sembra proprio che sarà una persona ad approfittare della situazione. Bill ha perso tutto a causa del suo piano spropositato di incendiare la Spectra Fashions: Brooke lo ha lasciato (e potrebbe presto tornare da Ridge) mentre Liam lo ha usurpato nel ruolo di comdando della Spencer Pubblications. Ora l'ex magnate grida vendetta e chi meglio di Steffy potrebbe permettergli di raggiungere il suo scopo? La Forrester si è spesso rivolta al suocero per placare la sua rabbia e durante il viaggio di Liam potrebbe la sua disperazione potrebbe farle perdere il controllo. Il tradimento è nell'aria e c'è già chi pensa che Steffy potrebbe persino restare incinta!

