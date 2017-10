Beautiful / Bill Spencer continua a sperare: Brooke lo ama ancora?

Beautiful

Un nuovo episodio di Beautiful andrà in onda su Canale 5 oggi 10 ottobre a partire dalle ore 13:40. In esso assisteremo al colloquio tra Brooke e Bill alla Spencer Pubblications, dove lei si è recata in occasione del compleanno del suo ex amante. Tale gesto, e il regalo che la Logan ha portato con sé, ha fatto rinascere la sperenza nell'editore di un nuovo futuro insieme. Purtroppo per lui, però, la bionda metterà oggi le cose in chiaro: tra loro non potrà esserci futuro in quanto lei manterrà le promesse fatte e sposerà Ridge. Queste parole però non daranno gli esiti sperati: Bill non avrà nessuna intenzione di farsi da parte, rinunciando alla donna dei suoi sogni. Arriverà quindi a donare a Brooke il simbolo della sua forza e del suo potere ovvero il ciondolo con la spada che porta da sempre al collo, proprio come i figli Liam e Wyatt. A tale dono verranno aggiunte nuove promesse: il magnate non rinuncerà mai alla sua Brooke e prima o poi la riconquisterà!

Bill mette le cose in chiaro, Eric felice ma...

Insieme al confronto tra i Brill, oggi a Beautiful assisteremo alla gioia di Eric di fronte alla insperata serenità di Ridge e Quinn. Il patriarca sarà molto felice nel vedere il figlio e la moglie tanto uniti: ricordando come erano cominciate le cose, lui stesso non avrebbe mai pensato a simili sviluppi tra gli ormai ex rivali. Ciò che il capofamiglia non potrà mai sospettare, saranno però le vere vicissitudini che hanno portato a questo affetto tra i Quidge. Ad avere invece dei sospetti sarà Charlie, che entrerà in possesso del fazzoletto con il quale Quinn aveva pulito la bocca di Ridge dopo averlo baciato. Nonostante l'evidenza del gesto e la prova che lui stesso terrà tra le mani, Charlie non riuscirà però a convincere Pam dei suoi sospetti: la sorella di Stephanie riterrà impossibile che tra Quinn e Ridge, che tanto si sono odiati in passato, possa essere nato un sentimento vicino all'amore.

© Riproduzione Riservata.