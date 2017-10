Cecilia Rodriguez / Smaschera Luca Onestini e Soleil Sorgè: "erano d'accordo" (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata particolarmente difficile per l’ex tronista Luca Onestini. Nel corso della settimana Luca ha più volte dichiarato di sentire la mancanza della fidanzata Soleil Sorge, che da quando è iniziato il reality non gli ha mandato nessun messaggio. Ieri sera l’ex tronista di Uomini è Donne è stato invitato a entrare nella Stanza Ovale: insieme al fratello Gianmarco ha visto un filmato in cui si insinua di una possibile relazione di Solei con un altro ex tronista Marco Cartasegna, e si vedeva la ragazza da Barbara D’Urso dichiarare di non essere più sicura dei suoi sentimenti e di temere di essere stata tradita a sua volta. “Soleil non si è comportata nel modo migliore. Ti ha mancato di rispetto. È uscita con un'altra persona”, ha detto a Luca al fratello Gianmarco. L’ex tronista ha inizialmente pensato a uno scherzo e ha così risposto: “Sono entrato qua fidanzatissimo e pensavo di aver costruito cose importanti con l'altra persona. Fino a quando non avrò modo di confrontarmi direttamente con lei, rimango fedele alle mie sensazioni prima di entrare”.

CECILIA RODRIGUEZ SMASCHERA LUCA ONESTINI?

Dallo studio, Ilay Blasi ha chiesto a Luca del suo rapporto con Giulia, ex corteggiatrice di cui Soleil è molto gelosa, Luca ha risposto: “Giulia è stata una persona molto importante nel programma. Soleil non sapeva che avevo sentito Giulia ma non l'ho mai tradita”. La conduttrice ha posto l’ex tronista davanti a una scelta difficile: uscire dal programma per chiarire la situazione con Soleil o restare in gara. Luca Onestini non ha avuto dubbi: “Non me ne vado, non do soddisfazioni a nessuno”. Insomma sembrava tutto “normale”, ma quando su Canale 5 c’era la pubblicità Cecilia Rodriguez ha insinuato il dubbio che si trattasse di una messinscena ben architettata: “Io sapevo già di Luca, Giulia e Soleil, dei messaggi”. Alla fine della diretta della quinta puntata la sorella di Belen ha aggiunto: “Mi avevano detto che Luca avrebbe dovuto lasciare Soleil in diretta invece han fatto il contrario”. Arriveranno chiarimenti nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?

