Claudio Merangolo / Chi è il corteggiatore del trono gay di Uomini e donne

Claudio Merangolo, Uomini e donne

Il nuovo tronista gay Alex Migliorini sembra ormai puntatissimo verso due dei suoi corteggiatori ovvero Claudio Merangolo e Matteo Mazzoleni. Se quest'ultimo sembra essere davvero interessato al tronista, soprattutto per via del suo background, sul primo i commenti si sprecano. A quanto pare il bel corteggiatore, classe 1985, non è nuovo al momento dello spettacolo non tanto per via della sua professione, visto che in realtà fa il commesso in uno showroom, ma per le sue amicizie. Nato a Roma ma stabilitosi a Milano ormai da anni, Claudio ama i viaggi, il calcio e le serate tra amici vip. Al suo attivo il corteggiatore di Alex Migliorini ha amicizie con Guenalina Canessa, Giacomo Urtis, Chiara Francini ma anche Alessandra Amoroso e Juan Fran Sierra, ex di Claudio Sona. Questo lo rende meno attendibile di Matteo Mazzoleni?

IL CORTEGGIATORE DALLE AMICIZIE VIP

Il romano e il tronista hanno già riferito in tramissione di essersi conosciuti via social tanto da essersi scambiati alcuni messaggi tramite Facebook prima di ritrovarsi qui alla corte di Maria De Filippi. Lo stesso Claudio era stato annuciato da Alberto Dandolo come uno dei possibili tronista e adesso risulta essere il corteggiatore più vicino al cuore del tronista che lo ha portato in esterna nelle scorse settimane. I pettegolezzi e la fama che lo precede rovineranno le cose con Alex oppure no? Al momento sembra che proprio Claudio sia il suo tipo ideale di ragazzo e solo un passo falso potrebbe rovinare tutto. Per il resto bisogna attendere di vederli insieme per capire cosa succederà.

