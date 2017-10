Federico Mancosu e Noa Planas stanno insieme? Al Collegio 2 scoppia la gelosia: tutta "colpa" di Maddalena...

Federico Mancosu e Noa Planas

Dopo Roberto Magro e Michelle, nel Collegio sta nascendo un nuovo amore. Sono Federico Mancosu e Noa Planas a scambiarsi guardi complici e carezze nella camerata del Collegio più spiato della tv. Ricordiamo chi sono i due ragazzi: Noa Planas ha 15 anni e viene dalle Marche. La ragazza abita a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino, dove frequenta il primo anno del Liceo Artistico. I suoi genitori hanno divorziato ma mantengono un ottimo rapporto anche se entramni hanno trovato un nuovo compagno. Noa è una ragazza molto sensibile, dolce e sensibile, eppure è molto introversa. Una barriera che Federico sembra essere riuscito a scalfire. Federico Mancosu è invece un 17enne di Vimodrone, in provincia di Milano che ha sempre studiato in istituti con suore e preti ed è quindi per questo molto rispettoso delle regole.

UN NUOVO AMORE AL COLLEGIO 2

Nonostante siano caratterialmente molto diversi l'uno dall'altra, Federico e Noa sembrano essere molto vicini. I due fanno coppia ma c'è qualcosa che scatena le gelosie della ragazza: Noa non è infatti l'unica ragazza della classe apprezzata da Federico. Non solo la Planas ha infatti compreso che il ragazzo è molto attratto anche da Maddalena Sarti, altra allieva de Il Collegio che piace molto anche ad altri compagni. La bellezza di Maddalena, bionda con occhi azzurri, è innegabile e l'altrettanto bella Noa non trattiene la sua gelosia quando scopre gli sguardi che Federico lancia all'amica. Lui però la tranquillizza: nel suo cuore c'è soltanto lei, almeno per ora...

© Riproduzione Riservata.