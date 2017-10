GIUSEPPE SPITALERII/ La cotta per Maddalena: riuscirà a conquistare il cuore della ragazza? (Il Collegio 2)

Giuseppe Spitaleri al Collegio 2

GIUSEPPE SPITALERI: INNAMORATO DI MADDALENA SARTI?

Giuseppe Spitaleri è riuscito a farsi notare di più nell'ultima puntata de Il Collegio 2, soprattutto per il suo forte interesse per Maddalena Sarti. Gli altri allievi hanno infatti notato in modo evidente quanto il compagno sia stato letteralmente conquistato dalla ragazza, a cui ha riservato diversi gesti d'affetto. Secondo i compagni, Spitaleri è innamorato di Maddalena, dato che quando la guarda i suoi occhi assumono metaforicamente la forma di due cuori, ma il diretto interessato per ora ha ammesso soltanto una forte attrazione. Alle telecamere ha rivelato inoltre di sapere che con Maddalena deve procedere con i piedi di piombo, forse per la prima volta nella sua "carriera" di playboy. La ragazza infatti rappresenta una sfida diversa rispetto alle conquiste precedenti dello studente, in lei ha ritrovato un fascino particolare. Questo non vuol dire tuttavia che nella seconda puntata del programma Giuseppe non si sia fatto notare anche in senso negativo, dato che non ha esitato a contestare la decisione della professoressa di matematica di far uscire dall'aula Roberto Magro, a causa delle cartacce che tutti gli studenti si sono lanciati a vicenda durante la sua ora. Giuseppe infatti è stato il primo a sottolineare che il verdetto della professoressa contraddicesse la sua affermazione precedente, in cui aveva stabilito che tutti gli studenti fossero responsabili in egual modo del disordine.

UN BACIO ROMANTICO PER MADDALENA SARTI A IL COLLEGIO 2

Il Collegio 2 potrebbe significare molto per Giuseppe Spitaleri, dotato di una ribellione molto diversa da altri compagni. A differenza di Roberto Magro è infatti meno nervoso, più posato, ma allo stesso tempo pronto a rispondere agli adulti. Il tutto sempre mantenendo un forte rispetto per i professori, caratteristica che invece manca nel compagno di classe. Abbiamo scoperto inoltre che si è innamorato di Maddalena Sarti e di essere sicuro di voler fare tutti i passi necessari per arrivare al bacio. A differenza dell'altra coppia attuale, quella formata da Roberto e Michelle Cavallaro, la sua unione con Maddalena sembra fondata sull'affetto e sul romanticismo. Lo abbiamo visto infatti in ora tarda, dopo lo spegnimento delle luci, entrare nella camera delle studentesse solo per dare un bacio sulla guancia alla ragazza. Un gesto significativo che dimostra quanto sia davvero rimasto affascinato da Maddalena, che considera diversa rispetto alle classiche ragazze "belle", dotata di un fascino più forte.

GIUSEPPE SPITALERI E L'AMICIZIA CON ROBERTO MAGRO

Giuseppe Spitaleri ha adesso un motivo in più per continuare il suo percorso ne Il Collegio 2. Mentre al suo ingresso lo abbiamo visto svogliato, l'attuale interesse per Maddalena Sarti lo ha spinto a ponderare meglio le sue azioni. Sembra anche che sia riuscito a migliorarsi dal punto di vista scolastico o per lo meno dimostra un impegno maggiore rispetto alla prima puntata. Difficile che accetti di mettere a rischio la sua permanenza nel programma e soprattutto la possibilità di stare vicino alla ragazza che gli piace, che per ora non gli ha dato modo di capire se i suoi sentimenti siano ricambiati oppure no. Spitaleri si è dimostrato finora anche un amico sincero nei confronti di Roberto Magro, che ha sostenuto e tranquillizzato durante il ritiro dei cellulari. Lo stesso vale per Davide Moccia, piombato in una crisi profonda per lo stesso evento: Giuseppe non ha esitato un solo momento a stendersi al suo fianco e cercare di risollevarlo, proponendogli di aprirsi maggiormente con i compagni.

