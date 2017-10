GRANDE FRATELLO VIP 2017 / Ed. 2, su La5 la video replica della puntata tra i Rodriguez e gli Onestini

Grande Fratello Vip

La replica della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017 va in onda in prima serata, oggi martedì 10 ottobre, su La5 alle 21.10. Chi non è riuscito a seguire la diretta di ieri, potrà recuperare questa sera. La puntata, condotto come sempre da Ilary Blasi, è stata seguita da 4.692.000 spettatori pari al 25.2% di share. Come sempre non sono mancarti i colpi di scena al Grande Fratello Vip: l’uscita di scena di Simona Izzo, il Belen Rodriguez Show, le lacrime (da coccodrillo?) di Luca Onestini e la presenza in studio di Marco Predolin. Già l’ex conduttore, espulso per una bestemmia, era ospite ius studio con gli altri eliminati. I suoi predecessori, che hanno lasciato il reality per aver commesso lo stesso reato, non sono stati così fortunati. “Hai fatto un errore ma il Grande Fratello Vip ha voluto che ci fossi”, ha detto la conduttrice, giustificando la presenza di Predolin. Ma rivediamo in ordine i momenti più eclatanti della quinta puntata del Grande Fratello Vip.

GLI ARGOMENTI DELLA SERATA

Luca Onestini viene messo di fronte al presunto tradimento della fidanzata Soleil. A rivelargli la situazione è il fratello Gianmarco, che non sembra avere molta simpatia per la ragazza. Viene chiamata in causa anche Giulia Latini, ex corteggiatrice del tronista, con cui Onestini sarebbe ancora in contatto. Lui però le corna non le ha messe a nessuno e così resta nella casa perché non ha niente da dire a quella “vigliacca” di Soleil che non si è nemmeno presentata in studio. L’arrivo di Belen Rodriguez non è certo passato inosservati. La bella argentina è entrata in scena dando un bacio a stampo alla padrona di casa, Ilary Blasi. Poi ha lasciato lo studio per fare visita ai suoi fratellini: baci, abbracci e parole di coraggio per i due Rodriguez. Soprattutto per Jeremiah “arrabbiato con se stesso”. Simona Izzo viene eliminata e appena entrata in studio litiga con Marco Predolin, che ha sempre qualcosa da ridere. Infine al telefoto vanno Lorenzo Flaherty e Aida Yespica.

