Giulia Latini/ Uomini e donne, è lei il pomo della discordia tra Luca Onestini e Soleil Sorgè?

Giulia Latini

I fan di Giulia Latini gongolano e non potrebbe essere altrimenti quest'oggi, non dopo le rivelazioni di Luca Onestini che in diretta ieri, al Grande Fratello Vip 2017, ha parlato della sua corteggiatrice come di una persona importante nel programma e non solo. Il loro legame sembra ancora forte e quando la bella Giulia Latini ha pensato bene di mandare un in bocca al lupo a Luca per la sua avventura nella casa, lui l'ha chiamata per sentirla ma senza dire niente alla sua fidanzata, Soleil Sorgè. La corteggiatrice è nuovamente tornata sotto le luci della ribalta e adesso sono tanti quelli che sperano in un ritorno di fiamma per i due protagonisti di Uomini e donne soprattutto alla luce del fatto che Soleil ha deluso Luca parlando della sua famiglia in quel modo e questo lo ha spinto a reagire duramente tanto da non volerle dare nemmeno la soddisfazione di uscire dalla casa.

IL RITORNO CON LUCA ONESTINI?

Rimane il fatto che Giulia Latini in questi mesi ha continuano la sua vita come se niente fosse mai successo. Dopo i primi giorni di delusione dopo la fine di Uomini e donne, la ballerina si è dedicata al lavoro di modella e influencer e da allora ha avuto modo di girare l'Italia in lungo e in largo e, soprattutto, di stringere amicizia con colui che in studio aveva sempre preso le sue difese, Mattia Marciano. I due per un po' sono stati qualcosa di più che amici ma poi tutto è rientrato tanto che l'ex corteggiatore adesso è un tronista di Uomini e donne. Cosa ne sarà di Giulia? La giovane tornerà insieme a Luca prima o poi o, magari, scenderà le scale dello studio per corteggiare Mattia Marciano? Lo scommesse sono aperte.

