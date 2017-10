Grande Fratello Vip 2017 Ed.2 / Eliminato, nomination e pagelle: esce Simona Izzo, Aida e Lorenzo al televoto

Grande Fratello Vip 2017

I VERDETTI: ELIMINATA SIMONA IZZO, FRATELLI RODRIGUEZ PROTAGONISTI

La quinta puntata del Grande Fratello decreta l'eliminazione di Simona Izzo. La famosa regista abbandona la casa più spiata di Italia, così l'avventura di Lorenzo Flaherty può continuare almeno per un'altra settimana. Quest'ultimo, infatti, è ancora in nomination e questa volta è chiamato a superare l'ostacolo Aida Yespica. La bellissima modella venezuelana è convinta di uscire, ma i suoi fan promettono battaglia per il televoto. La serata ha regalato grandi emozioni e tanti colpi di scena. Abbiamo assistito alla reunion dei fratelli Rodriguez, con l'ingresso nella casa di Belen. La showgirl ha sicuramente fatto spiccare il volo agli ascolti di Canale 5, ma anche l'amara scoperta di Luca Onestini ha movimentato la puntata. La sua fidanzata Soleil lo avrebbe tradito fuori dalla casa e a dargli l'annuncio è stato il fratello. Dopo la diretta, nella casa si continua a parlare di quanto accaduto durante la serata. I concorrenti consolano Luca per quanto accaduto. Lui è logicamente col morale sotto i tacchi.

GRANDE FRATELLO 2017: SCINTILLE IZZO-PREDOLIN

Dopo l'eliminazione, Simona Izzo è andata in studio per raccontare la sua esperienza a Ilary Blasi. A tener banco il rapporto conflittuale con Marco Predolin, che non ha perso occasione per riprenderla. Tra i due c'è stato un battibecco feroce, sedato da Ilary Blasi. La conduttrice, durante le nomination, ha invitato bonariamente Gianluca a partecipare maggiormente alle dinamiche del gruppo; lui non l'ha presa per niente bene e dopo la puntata si è confrontato coi compagni. Il comico ha paura di non far più ridere, ma noi abbiamo apprezzato la sua sensibilità. Tra i top della serata, però, mettiamo Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini: il revival sentimentale della coppia ha fatto sorridere. Dispiace, invece, per Onestini: colpito alle spalle dalla fidanzata Soleil ha mostrato tutte le sue debolezze e il suo lato più umano. Speriamo possa andare avanti nel gioco per togliersi nuove soddisfazioni. Pollice in su anche per Jeremias Rodriguez che sembra aver ritrovato un po' di serenità ed equilibrio dopo l'incontro con sua sorella Belen.

© Riproduzione Riservata.