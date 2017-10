HELL'S KITCHEN ITALIA 4 / Anticipazioni 10 ottobre 2017: ospite Fabio Capello. Chi sarà eliminato?

Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Dopo il debutto della scorsa settimana, Carlo Cracco torna nella cucina di Hell’s Kitchen Italia 4 con la seconda puntata che andrà in onda questa sera, martedì 10 ottobre, alle 21.15 su SkyUno HD. Il coocking show non ha deluso le aspettative dei suoi fan. Infatti la prima puntata è stata caratterizzata da un’atmosfera davvero “infernale”: chef Cracco ha cacciato entrambe le squadre dalla cucina perché incapaci di gestire le comande. Decisione condivisa dal popolo del web: "Se Cracco ti dice che manca sale e tu assaggi il piatto e poi gli dici che ha ragione puoi toglierti il grembiule e andartene. #HKIta" e "Scusate ma quanti casi umani conta questo programma? Io sono a quota 72 #HKIta", hanno scritto due utenti. La puntata ha conquistato 407.000 telespettatori pari all’1.6% di share. Questa sera, per aiutare i concorrenti a gestire la tensione e collaborare insieme, nella cucina arriva il mister Fabio Capello. Al fianco di Carlo Cracco ritroviamo i due sous-chef Sybil Carbone e Mirko Ronzoni. Immancabile nel ristornare la presenza del maître Luca Cinacchi, meglio noto come Luchino.

HELL'S KITCHEN ITALIA 2017, I CONCORRENTI ANCORA IN GARA

Il primo eliminato di Hell’s Kitchen Italia è stato Ivan, che ha perso il duello finale contro Andrea A. I concorrenti rimasti in gara sono quindi 13: 7 nella squadra rossa tutta la femminile (Enza, Erika, Federica, Margherita, Marta, Monica e Natascha) e sei nella brigata blu (Andrea A, Andrea D, Lorenzo, Luiz, Mohamed e Tommaso). Chi di loro uscirà questa sera? Come sempre la puntata inizierà con la "sfida vantaggio" in cui i concorrenti partecipano singolarmente o in gruppo, che questa sera avrà a che fare con i “dadi”. La novità di questa quarta edizione è la sfida finale che vede i due concorrenti peggiori della puntata seguire tempi e modi di Cracco in cucina. Ricordiamo che il vincitore di Hell’s Kitchen si aggiudicherà il titolo di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa presso l’Isola delle Rose a Venezia. È possibile seguire Hell's Kitchen Italia anche sui social: su Facebook e su Twitter (@hellskitchenit). L'hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare la puntata è #HKIta.

