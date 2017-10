I CANNONI DI NAVARONE/ Su Rai Movie il film con Gregory Peck (oggi, 10 ottobre 2017)

I cannoni di Navarone su Rai Movie

NEL CAST GREGORY PECK

Il film I cannoni di Navarone va in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 23.05. Si tratta di una pellicola drammatica e d'azione con il titolo originale The Guns of Navarone ed è stata diretta nel 1961 da Lee Thompson e interpretata da grandi nomi del cinema mondiale come Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Stanley Baker ed Anthony Quayle. Thompson subentrò al regista Mackendrick a soli sette giorni di distanza dall'inzio della produzione del film. La trama venne interamente tratta dal romanzo I cannoni di Navarone che è stato scritto da Alistair MacLean. Gregory Peck, che interpreta il capitano Keth Mallory, è stata una grande stella del cinema hollywoodiano. Nel corso della sua lunga carriera cinematografica, ha interpretato importanti ruoli in film come Le chiavi del paradiso, Il cucciolo, Barriera invisibile, Cielo di fuoco ed Il buio oltre la siepe. L'attore è scomparso nel giugno del 2003. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I CANNONI DI NAVARONE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nel bel mezzo della seconda Guerra mondiale, il sergente inglese Jensen riceve il comando di far evacuare alcune truppe britanniche da Keros, un isolotto greco, prima che venga attaccato dall'esercito tedesco. La grande difficoltà è rappresentata dalla presenza di una lunga serie di cannoni piazzati nelle vicinanze dell'isola di Keros, che rendono molto complessa l'operazione. Jensen, per ovviare al problema, decide di assoldare due ex membri dell'esercito greco, ovvero Mallory e Stavrou. Nella complessa operazione vengono coinvolti anche un criminale americano, un militare britannico ed un insegnate di chimica. L'obiettivo è far esplodere i cannoni senza destare alcun sospetto nell'esercito nazista. Lungo il tragitto via mare che porta i protagonisti della missione al luogo in cui sono posizionati i cannoni, la loro imbarcazione viene notata da alcuni militari tedeschi. Tra i due compagini nasce un'accesa colluttazione in cui i nazisti hanno la peggio. Nonostante ciò la missione prosegue. Dopo varie peripezie, giungono a Navarone, dove vengono aiutati da due partigiane del posto. Poco dopo vengono però catturati dall'esercito nazista. Con grande astuzia riusciranno a fuggire via. Raggiunto il punto in cui sono localizzati i cannoni, scoprono che una delle due partigiane li ha traditi. Nonostante questo riescono a portare a termine la missione minando tutti i cannoni. Così facendo, l'esercito inglese può penetrare indisturbato nell'isola di Kernos.

© Riproduzione Riservata.