IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO/ Su Canale 5 il film con Chris Hemsworth (oggi, 10 ottobre 2017)

Il film fantasy in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHRIS HEMSWORTH E CHARLIZE THERON

Il cacciatore e la regina di ghiaccio va in onda su Canale 5 oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola fantasy del 2016 che è stata diretta da Cedric Nicolas Troyan e interpretata da Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. Si tratta del prequel/spin off di Biancaneve e il cacciatore, altra pellicola fantasy distribuita al cinema nel 2012. Alcuni episodi riconducono a fatti antecedenti a quelli narrati nella prima pellicola, altri si riferiscono ad avvenimenti successivi. Emily Blunt, che interpreta la regina di ghiaccio, nel 2016 ha anche preso parte alla produzione del film La ragazza del treno. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL CACCIATORE E LA REGINA, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Ravenna, la regina cattiva, diversi anni prima degli avvenimenti narrati del primo film della saga, si è impadronita di una lunga serie di regni, compreso quello di Biancaneve. Freya, sorella della Regina cattiva, si innamora follemente di un uomo ma Ravenna disapprova la loro unione. La perfida regina decide così di lanciare un incantesimo sul promesso sposo di sua sorella. Quest'ultimo, in preda alla magia, ucciderà la loro figlia appena nata. Il grande dolore per la perdita della pellicola e la delusione prodotta dal gesto compiuto dal suo amato, scatenano un potente sortilegio e che permette a Freya di dominare il ghiaccio. Affranta e sconsolata, la donna decide di stabilirsi nei regni glaciali situati più a nord. Cambiata nell'anima dal terribile lutto, Freya inizia ad assoldare dei bambini che addestrerà al combattimento. Così facendo, intende dar vita ad un vero e proprio esercito. Tutti i suoi sudditi non possono provare amore, il sentimento che a lei è costato tanto caro. Il destino vuole, però, che due dei suoi migliori combattenti, Eric e Sara, si innamorino follemente l'uno dell'altra. Quando Freya lo scopre fa di tutto per separarli. Grazie ad un sortilegio, fa credere ad Eric che Sara sia morta e rinchiude quest'ultima nelle segrete del castello. Sara matura un forte rancore nei confronti di Eric, credendo che quest'ultimo l'abbia abbandonata. Nel frattempo, Eric diventa il cacciatore personale di Ravenna, ma nel primo episodio della serie aiuta Biancaneve a contrastare la regina cattiva. Passano sette anni e ad Eric viene affidata una nuova missione su richiesta di Biancaneve. Il cacciatore dovrà recuperare uno specchio magico. Anche Freya ha intenzione di impossessarsene. Alcuni uomini della regina attaccano Eric, che viene però salvato da una donna misteriosa che si rivelerà essere proprio la sua amata Sara.

© Riproduzione Riservata.