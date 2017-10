IL CAPITALE UMANO/ Su Rai Movie il film con Valeria Bruni Tedeschi (oggi, 10 ottobre 2017)

Il capitale umano, in prima serata su Rai Movie

NEL CAST VALERIA BRUNI TEDESCHI

Il capitale umano andrà in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.10. La pellicola del 2013 è stata diretta da Paolo Virzì (La gioia pazza, La prima cosa bella, Ovosodo) e interpretata da Valeria Bruni Tedeschi (Un castello in Italia, Cinque per due - Frammenti di vita amorosa, Ma loute), Valeria Golino (Rain man - L'uomo della pioggia, Hot shots, Frida) e Matilde Gioli (Belli di papà, Un posto sicuro, Solo per il week end). Il film è tratto, molto liberamente, dall'omonimo romanzo di Stephen Amidon, ma la vicenda è stata traslata dagli Stati Uniti alla Brianza. Il film ha ottenuto un buon successo di pubblico ed è stato molto elogiato dalla critica. La pellicola è stata scelta per rappresentare l'Italia alla selezione per l'Oscar al miglior film straniero del 2015, ma è stato poi escluso dalle selezioni seguenti e non è arrivato alla nomination. Il capitale umano ha comunque conseguito numerosissimi riconoscimenti in patria. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CAPITALE UMANO, LA TRAMA DEL FILM

Il film è suddiviso in quattro capitoli più una prima parte. In quest'ultima un ciclista viene investito da un SUV sulle strade della Brianza. I primi tre capitoli, dal punto di vista di ognuno dei personaggi principali, chiarisce l'antefatto dell'investimento. Dino Ossola (Fabrizio Bentivoglio) è un agente immobiliare. La sua unica ossessione è il successo sul lavoro. Quando sua figlia Serena (Matilde Gioli) comincia a frequentare Massimiliano Bernaschi (Guglielmo Pinelli), figlio di un ricco uomo d'affari, Dino comincia ad organizzarsi per poter diventare socio del vecchio. Carla Bernaschi (Valeria Bruni Tedeschi) è la madre di Massimiliano. La donna passa il suo tempo facendo shopping e spendendo i soldi del marito. Per ovviare alla noia decide di contribuire al restauro del teatro cittadino. Il marito però, per rimediare un po' di soldi per rimettere in sesto i conti dell'azienda, decide di venderlo. Serena frequenta una scuola privata molto costosa, mentre il padre fa di tutto per apparire come un ricco professionista di successo. La sua relazione con il ricco Massimiliano è in realtà solo una facciata per far piacere ai genitori. Presso lo studio della madre Roberta (Valeria Golino), psicoterapeuta, conosce Luca (Giovanni Anzaldo), un ragazzo di umili origini.

