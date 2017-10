INTO THE WILD - NELLE TERRE SELVAGGE/ Su Cielo il film con Emile Hirsch (oggi, 10 ottobre 2017)

Into the wild - Nelle terre selvagge

NEL CAST EMIL HIRSCH

Il film Into the wild - Nelle terre selvagge va in onda su Cielo oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola biografica che è stata scritta e diretta nel 2007 da Sean Penn (Il tuo ultimo sguardo, Mystic river, The gunman) e interpretata da Emile Hirsch (La ragazza della porta accanto, Lone survivor, Speed racer), Kristen Stewart (La saga di Twilight, On the road, Personal shopper) e Vince Vaughn (Due single a nozze - Wedding crashers, Hacksaw ridge, L'isola delle coppie). Il film è tratto dall'omonimo libro di Jon Krakauer che racconta la vera storia di Christopher McCandless. Dopo averlo letto Sean Penn pensò subito di realizzarvi un film, ma dovette attendere 10 anni prima di convincere la famiglia del ragazzo. Durante la prima stesura della sceneggiatura Penn aveva pensato a Leonardo Di Caprio per il ruolo di Christopher, salvo poi ripiegare su Hirsch. Il film è stato accolto molto bene sia dal pubblico, che ne ha decretato il successo nelle sale, sia dalla critica. La scena in cui un'alce viene scuoiata ha suscitato invece numerose polemiche fra gli ambientalisti e le associazioni per la protezione degli animali. L'Enpa ha chiesto, senza successo, che questa scena fosse tagliata dall'edizione italiana. La produzione ha dichiarato in un primo momento che l'animale era stato vittima di un incidente stradale, quindi non ucciso apposta per il film, e poi che si trattava in realtà di un alce finto. Ma vediamo in breve la trama del film.

INTO THE WILD - NELLE TERRE SELVAGGE, LA TRAMA DEL FILM

Christopher McCandless (Emile Hirsch) è un giovane americano che, dopo la laurea, decide di lasciare tutti i suoi beni alla Oxfam, una confederazione di associazioni non-profit, e partire alla scoperta di se stesso, abbandonando famiglia e amici. La sua scelta deriva in parte da un cattivo rapporto con la sua famiglia e in parte dall'influenza di scrittori anticonformisti. Con lo pseudonimo di Alexander Supertramp, Christopher si imbarca in un lungo viaggio a piedi, durato due anni, fra Stati Uniti e Messico. Alexander marci alla volta dell'Alaska, cambiando in meglio la vita di tutti i personaggi che incontra sul suo percorso grazie al suo messaggio di libertà e di ricerca della felicità. Giunto in Alaska comincia a vivere di caccia e raccogliendo bache selvatiche. Qui trova finalmente la pace dalla società consumistica e conformista da cui era in fuga, ma altri pericoli sono in agguato.... Cosa accadrà?

