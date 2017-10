Ignazio Moser al Grande Fratello Vip/ La lettera del padre: "Non so che ci fai lì, dovresti essere a casa"

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

Mentre continua l'avventura di Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2, suo padre Francesco, noto campione del ciclismo italiano, ha voluto indirizzare a lui una lunga lettera, pubblicata da Tv Sorrisi & Canzoni. In questa Moser sempre essere non proprio contento della partecipazione del figlio al relity show di Canale 5, infatti si leggono perplessità sul comportamento e su alcuni atteggiamenti visti nella Casa: "Caro Ignazio, noi siamo sempre qui dove dovresti essere anche tu: a casa. E ti aspettiamo. [….] Non capisco che ci fa tu lì, ti ho visto fumare, ma prima non fumavi. Perché chi corre e si dà da fare non può fumare. Ti ricordi Igni? - e continua comunque inviando a Ignazio un incoraggiamento - Qualsiasi cosa tu faccia, figlio mio, cerca di arrivare fino in fondo. […] Spero tanto che il Grande Fratello ti serva di esperienza. Prendilo come un passatempo, come una parentesi, non di più".

UNA LETTERA PER IGNAZIO MOSER

Una partecipazione quella di Ignazio al Grande Fratello Vip che insomma non ha convinto del tutto suo padre Francesco, che comunque nella lettera scrive: "Comunque, già che sei lì, cerca di non farti mettere sotto da nessuno, mi raccomando. - e continua con un consiglio in fatto di donne, probabilmente dopo lascussa questione dell' agendina delle "sue donne" - Tu sei ancora giovane, ma non puoi continuare a cambiare ragazze. Prima o poi devi averne una sola e basta. Insomma, noi siamo qui con te. - e conclude - Mamma dice di dirti che ti vogliamo tanto bene". Chissà se nella Casa Ignazio avrà occasione di leggere le parole dis uo padre...

