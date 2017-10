Il Collegio 2 / Anticipazioni terza puntata: Magro sarà eliminato? (10 ottobre)

Il Collegio 2

Continua il successo della seconda stagione de Il Collegio, in onda ogni martedì sera sulla seconda rete di Casa Rai. Cosa succederà stasera 10 ottobre? Nel prime time time, si riapriranno i battenti della terza puntata, commentata come sempre dalla simpaticissima voce di Giancarlo Magalli, conduttore che gli anni '60 li ha veramente vissuti da studente. Ed infatti, la particolarità di questo nuovo progetto televisivo, sta nell'andare visibilmente indietro nel tempo e scaraventare i giovani di oggi, in una realtà completamente diversa dalla loro vita attuale. Il reality show prodotto da Magnolia, vedrà ancora una volta i 18 ragazzi tra i 13 ed i 17 anni, catapultati all'interno del Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove vigono delle regole scolastiche ed educative del 1961, anno del centenario dell’unità di Italia. Qui, oltre a confrontarsi con un mondo a loro del tutto sconosciuto, dovranno cercare di conquistare la licenza media, ci riusciranno?

Il Collegio 2, la terza puntata: i voti di fine settimana

Lo sport, sarà al centro della terza puntata de Il Collegio 2, il corpo docente offrirà agli allievi una nuova possibilità per dimostrare di che pasta sono fatti. Le giornate nella scuola, tra lezioni e nuovi insegnamenti, verranno anche scandite da nuovissime quanto inedite emozioni che, in questo caso, verranno affrontate come nuovo motivo di crescita e conoscenza. Nonostante le rigide regole, ci saranno alcuni momenti di respiro e gioia per merito di una bella lezione al museo di scienze naturali e il primo incontro con il maestro di ballo. Tuttavia questo cambio di umore repentino è destinato a durare ben poco. Il fine settimana infatti, getterà nuovamente gli allievi de Il Collegio totalmente nello sconforto: per quale motivo? Il Preside, appenderà la lavagna dei voti e questo non sarà certamente un belvedere, specie per alcuni studenti più discoli e svogliati. La versione italiana del progetto TV, nasce dal format originale dal titolo “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti.

Il cast del programma

Corpo docente: Alberto Faverio (Preside), Andrea Maggi (Italiano e Latino), Luca Raina (Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Berta Corvi (Francese), Massimo Fiocchi Malaspina (Canto corale), Fabio Caccioppoli (Educazione Fisica), Marco Larosa (Ballo), Lucia Gravante (Sorvegliante), Luigi Ferrari (Sorvegliante).

Chi sono invece, studentesse e studenti? Ecco tutti i nomi dei protagonisti assoluti della seconda edizione de Il Collegio, in onda questa sera su Rai2, con il secondo appuntamento dalle 21.25 circa.

Studentesse: Arianna Triassi, Brunella Cacciuni, Camilla Maria Vittoria Ricciardi, Elisabetta Gibilisco, Gaia Malgieri, Ginevra Mandolese, Maddalena Sarti, Michelle Cavallaro, Noa Planas

Studenti: Davide Moccia, Dimitri Tincano, Edoardo Maragno, Federico Mancosu, Gabrielle Paul Sarmiento, Giuseppe Spitaleri, Marco Biò, Nagga Giona Baldina, Roberto Magro.

© Riproduzione Riservata.