Il Paradiso delle Signore 2/ Anticipazioni del 10 ottobre: un arrivo inaspettato sconvolgerà il magazzino

Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv su Rai 1

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 10 ottobre 2017, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: le Veneri e i piani alti del grande magazzino vivono un vero e proprio fermento in attesa dell'inaugurazione del reparto per soli uomini. L'annuncio di Mori provoca un forte entusiasmo nei dipendenti, che non vedono l'ora di assistere al lancio, anche se parte della felicità è dovuta anche alla vincita di Corrado a Lascia o Raddoppia. Intanto, Andreina cambia idea sulle intenzioni iniziali riguardo alla Contessa e dopo aver saputo che vogliono farla interdire, decide di chiedere l'aiuto di Vittorio per evitare il peggio. Quinto invece vive un vero e proprio incubo a causa del possibile sfratto, problema che lo accomuna a Corrado. Dopo aver ricevuto l'incarico da Mori di trovare un commesso che gestisca il reparto maschile, la Mantovani scopre da Corrado quale sia la sua situazione reale. Pietro invece incontra un grande ostacolo quando scopre che non ci sono sartorie disponibili per confezionare gli abiti da uomo, ma Teresa si fa avanti e propone di cucirli da sola. Più tardi, Benedetta trova il modo di vedere Domenico di nascosto e gli rivela che il padre sta cercando di organizzarle un appuntamento con un ragazzo che vive nel loro stesso palazzo. Questo evento spinge il magazziniere a decidere di proporsi come commesso del nuovo reparto. Intanto, Rose riferisce a Frank di non voler proseguire l'accordo con Rockfeller e subito dopo assiste ad un bacio fra Teresa e Mori. La donna contesta la scelta di dare a Teresa la possibilità di cucire gli abiti e spinge Pietro a cercare un'azienda che li produca, proponendogli infine di affidarsi a Vittorio per la campagna pubblicitaria. Nonostante lo sforzo dell'imprenditore, il pubblicitario rifiuta il lavoro con Mori e annuncia la sua volontà di seguire il lancio della Appia in America. Anche i rapporti fra Pietro e Teresa vivono un momento di tensione quando il primo riferisce alla fidanzata di aver risolto il problema degli abiti. Rose invece si assicura che Vittorio non partecipi al lancio dell'auto, mentre Andreina ha una furiosa lite con la madre, che decide di bandirla dagli uffici della società ed infine le impone di uscire di casa. La ragazza chiede quindi a Vittorio di poterla ospitare per qualche tempo. Dopo aver saputo dei contrasti fra Vittorio e Mori, Teresa decide di convincere il fidanzato a trovare un punto di incontro con il pubblicitario, riuscendo alla fine ad unire entrambi per il lavoro imminente. Pietro la informa invece che confezioneranno gli abiti maschili a Biella, ma dopo aver concordato la partenza è costretto a disdire tutto in seguito ad una visita di Rose, con cui viene informato dell'uscita di Andreina dall'affare di Rockfeller. In seguito, il Paradiso individua il nuovo commesso, un ragazzo omosessuale che è stato denunciato dalla ditta in cui lavorava in precedenza per il suo orientamento. Gabriele confida infatti tutto a Roberto, sottolineando di sapere che può capirlo. Dopo aver litigato con il padre, Rose ottiene finalmente di annullare la partenza per Parigi, mentre Corrado vince ancora a Lascia o Raddoppia e ne approfitta per fare pubblicità all'azienda.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 OTTOBRE 2017: COSA SUCCEDERÀ?

Pietro decide di dare vita alla Settimana Americana nel grande magazzino, un evento su cui Vittorio si è impegnato molto. Il pubblicitario ha infatti ideato tutti i dettagli per immergere i clienti nel mondo USA, dai manifesti alla musica in sottofondo, fino alle foto con i più grandi divi di Hollywood. Il pubblicitario ha inoltre incaricato Teresa di occuparsi della promozione dei jeans, chiedendole di indossarli in prima persona. La loro vicinanza e complicità non fa che alimentare tuttavia la gelosia di Mori, che cerca di nasconderla in tutti i modi di fronte ai diretti interessati. Continuano inoltre le incursioni di Rose, sempre più presente nel grande magazzino, sia per fare le scelte pubblicitarie con Vittorio e l'ex marito sia in previsione dell'incontro con Rockfeller. Mori e tutto il personale sono infatti febbricitanti per l'arrivo del miliardario, ma dovranno fare i conti con un'amara delusione quando al negozio piomberà qualcuno di inaspettato.

