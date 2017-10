Il Segreto / Donna Francisca e la notte d'amore insieme al suo Raimundo

Il Segreto

Tra le tante vicende degne di nota che caratterizzeranno la puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 oggi 10 ottobre, segnaliamo la felicità ritrovata tra Raimundo e Donna Francisca. Dopo il trasferimento alla villa, per difendere l'amata da possibili ripercussioni di Cristobal Garrigues, Raimundo non ha più nascosto i suoi sentimenti dando alla Montenegro quella seconda possibilità che lei ha sempre desiderato. E questo amore, che rappresenta il punto di riferimento della telenovela spagnola fin dall'inizio, arriverà ad una svolta romantica nel corso della prossima settimana: la coppia trascorrerà infatti una notte di passione, come mai avevamo visto prima di questo momento (i possibili rapporti tra i genitori di Tristan erano sempre rimasti un mistero). Ciò significa che Donna Francisca è cambiata? Difficile crederlo, soprattutto considerando che la dark lady incontrerà ancora Cristobal Garrigues, tramando alle spalle di Severo. E quest'ultimo è destinato ad affrontare un periodo molto difficile...

Candela riesce a sopravvivere al parto?

Dopo diverse settimane nelle quali è rimasta inchiodata al letto priva di sensi, Candela si è risvegliata e ha dato alla luce un maschietto. Non tutto però andrà per il meglio oggi a Il Segreto: le condizioni di salute della madre e del bambino finiranno con l'aggravarsi improvvisamente: il piccolo non piangerà e il dottore evidenzierà una terribile preoccupazione. La pasticcera inoltre perderà nuovamente i sensi. Riuscirà a superare questa ennesima nuova prova? Non sarà purtroppo questo l'unico problema che Severo dovrà affrontare: a causa degli intrighi di Cristobal Garrigues e dei suoi ricatti ai danni di Severo, la situazione economica dei Santacruz finirà con l'aggravarsi nuovamente. Sono passati solo alcuni mesi dall'ultimo simile problema e i beni del proprietario della Miel Amarga saranno congelati ancora una volta, anche se il motivo sarà ora avvolto nel più completo mistero. Severo, solo e disperato per i problemi di salute della moglie, riuscirà a superare questa ennesima difficile prova?

© Riproduzione Riservata.