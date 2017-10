Jessica Guazzotti/ Chi è l'ex tentatrice di Temptation Island ora corteggiatrice a Uomini e donne

Jessica Guazzotti

Da Temptation Island a Uomini e donne il passo è stato breve per la bella Jessica Guazzotti e oggi siamo qui in attesa di vederla in azione proprio su Canale 5 come nuova corteggiatrice. Chi ha visto il volto di Jessica in tv si è subito reso conto di averla già vista in qualche posto, ma dove? Nel villaggio che ha ospitato Temptation Island e, soprattutto, la coppia formata da Antonio Lenti e la sua Veronica Bagnoli. Jessica Guazzotti è riuscita a conquistare la fiducia del bel fidanzato che era quasi pronto a tradire la sua compagna per cedere all'attrazione che sentiva per lei. La giovane 27enne vive ad Alessandria ma attualmente vive a Solero, e proprio grazie al suo carattere e al suo modo di pensare aveva conquistato Antonio.

DA TENTATRICE A CORTEGGIATRICE SENZA MAI SMETTERE DI STUDIARE

Jessica ha sempre strizzato l'occhio al mondo dello spettacolo tanto che a 18 anni ha deciso di prendere parte a Miss Italia e dedicandosi poi alla sua carriera da modella e fotomodella collaborando in alcune campagne per Guess e Met, fino ad arrivare a Temptation Island e, adesso, a Uomini e donne. Il lavoro non l'ha portata mai lontano dagli studi visto che si è laureata in Marketing e Comunicazione a Milano tra un servizio di moda e un impegno in tv. Temptation Island potrebbe aver cambiato la sua vita visto che adesso si trova in tv per fare la corteggiatrice. In paessato ha avuto una storia importante con un ragazzo di Pistoia ma adesso sembra single e pronta a conquistare anche i tronisti di Uomini e donne, sarà davvero così? Al momento la bella mora siede tra le corteggiatrici di Paolo Crivellin, riuscirà a rimanere in studio fino alla scelta finale?

