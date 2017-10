LA VALLE DELL'EDEN/ Su Iris il film con James Dean e Julie Harris (oggi, 10 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST JAMES DEAN E JULIE HARRIS

La valle dell'Eden va in onda su Iris oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 23.30. Una pellicola drammatica del 1952 ispirata a un romanzo Jhon Steiback mentre la regia è stata diretta da Elia Kazan. Il cast è composto da James Dean, Julie Harris, Richard Davalos, Raymond Massey e Jo Van Fleet. James Dean, è un famoso attore americano che interpreta il ruolo di Cal Trask, ha esordito sul grande schermo a colori proprio grazie a La valle dell'Eden. Dean è noto al pubblico per le sue interpretazioni in pellicole come Il gigante, Gioventù bruciata e Il capitalista. purtroppo l'attore è morto giovanissimo all'età di 24 anni a causa di un terribile indicente d'auto a bordo della sua Porsche. Nel 2016, il film La valle dell'Eden è stato inserito nell'elenco dei Film Registry del Congresso statunitense. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA VALLE DELL'EDEN, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Mentre la seconda guerra mondiale mette in ginocchio l'Europa, negli Stati Uniti c'è un giovane adolescente, Cal, in forte contrasto con il padre, Adam Trask, grande osservatore dei precetti biblici. Adam si contrappone a suo fratello Aaron, che al contrario di lui è più mansueto e simile a suo padre. L'uomo ha cresciuto entrambi i figli da solo, raccontando loro che sua madre era morta in giovane età. Si tratta, in realtà, di una menzogna. La donna è infatti viva e vegeta e gestisce un locale poco raccomandabile in città. Cal non resiste e cerca di avvicinare la donna ma viene malmenato da alcuni buttafuori del locale. Lo sceriffo della contea decide di intervenire e salva il ragazzo. Inoltre, conoscendo bene entrambi i genitori, racconta a Cal la storia della loro separazione. Cal sente una forte sintonia con sua madre ma, nel frattempo, cerca di assecondare il volere del padre, per tentare di compiacerlo. Adam ha appena subito una forte perdita finanziaria a causa di un investimento sbagliato. Cal cerca di rimediare investendo 5 mila dollari, che gli verranno prestati da sua madre, nell'acquisto di un carico di fagioli, che diventeranno merce rara qualora GLi Stati Uniti decidessero di entrare in guerra. Le previsioni di Cal si avverano e il ragazzo riesce a guadagnare una somma di denaro pari alla perdita subita dal padre. Con grande sorpresa di Cal, suo padre Adam non apprezza il gesto ritenendolo semplicemente un esercizio speculativo. Il ragazzo, deluso ed amareggiato, va su tutte le furie e decide di rivelare la verità circa sua madre al fratello Aaron. Quest'ultimo, sconvolto dalla notizia, decide di partire per il fronte di guerra.

