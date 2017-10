Le Iene Show/ Anticipazioni: terremoto Ischia, virus dell'arancia rossa e l'onorevole Caruso (10 ottobre)

Le Iene Show, puntata 10 ottobre 2017

Oggi, martedì 10 ottobre, torna l'appuntamento con Le Iene Show: in prima serata su Italia 1 va in onda la nuova puntata del programma condotto da Ilary Blasi e Teo Mammuccari, in compagnia della Gialappa's Band. C'è grande curiosità sugli argomenti che verranno affrontati stasera, ecco allora qualche anticipazione su servizi che verranno trasmessi. Si parlerà, ad esempio, del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia lo scorso 21 agosto 2017. Per il sisma, che è stato di magnitudo 4, una famiglia è rimasta intrappolata per ore sotto le macerie della propria casa. La palazzina di tre piani crollata per il sisma si è letteralmente sbriciolata, imprigionando tutti i componenti del nucleo familiare in zone differenti. Nessuno sapeva, dunque, chi era riuscito a salvarsi, ma i vigili del fuoco dopo quasi 20 ore di lavoro instancabile sono riusciti a estrarre tutti vivi dalle macerie. La Iena Giulio Golia mostrerà alcuni video inediti relativi a quella notte drammatica e riporterà le testimonianze delle persone coinvolte nel terremoto di Ischia, dalla famiglia ai vigili del fuoco.

DALLA LIBIA ALLA TUNISIA PER LE MOGLI DEI JIHADISTI

Le Iene Show confermano la loro attenzione sul tema del terrorismo: anche nella puntata di oggi, martedì 10 ottobre, si parlerà dell'Isis, ma evidenziando nuovi aspetti della vicenda. La Iena Luigi Pelazza ha, infatti, realizzato un nuovo reportage sulla prigione di Sirte, l'ex roccaforte dello Stato Islamico. La settimana scorsa è stato trasmesso, infatti, il servizio relativo alla sua visita ad un carcere dove sono rinchiuse le mogli dei jihadisti. Queste ultime avevano dichiarato ai microfoni de Le Iene che, nonostante il loro desiderio di tornare a casa, le autorità del proprio Paese d'origine non vorrebbero farle rientrare. La Iena si è recata in Tunisia per il nuovo servizio: Luigi Pelazza si è messo alla ricerca delle famiglie di queste donne, incontrando genitori che non vedono da mesi le loro figlie e nonni che non hanno mai conosciuto i propri nipoti, perché nati mentre le madri erano già in carcere.

IN SICILIA LE ARANCE ROSSE CONTINUANO AD AMMALARSI

"Tristezza" è invece il titolo del servizio realizzato da Gaetano Pecoraro per Le Iene Show. Nella puntata di oggi, martedì 10 ottobre, la Iena porterà alla luce una strana vicenda, quella di un virus che ha colpito le coltivazioni di arancia rossa in Sicilia. Questo frutto, che vanta la certificazione di Indicazione geografica protetta (IGP), sta subendo le conseguenze della diffusione di un agente patogeno che impedisce alla linfa di arrivare alle foglie ai frutti. Alcune parti della pianta si seccano, la crescita delle arance si blocca, fino ad arrivare poi alla morte dell'albero. Questa malattia non è nuova, anzi è conosciuta da oltre cento anni, ma in Italia è arrivata nel 2000. Da allora però l'epidemia continua a diffondersi indisturbata. La Iena è volata in Sicilia per intervistare alcuni produttori locali che vorrebbero degli aiuti dallo Stato per evitare il fallimento. L'inviato si è rivolto poi a Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

