MA TU DI CHE SEGNO 6?/ Su canale Nove il film con Massimo Boldi (oggi, 10 ottobre 2017)

Ma tu di che segno 6? è il film che va in onda su Canale Nove oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.10. Si tratta di una commedia italiana del 2014 che è stata diretta da Neri Parenti (Fantozzi contro tutti, Colpi di fulmine, Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale), sceneggiata dai fratelli Vanzina (Vacanze di Natale, Sapore di mare, Non si ruba a casa dei ladri) e interpretata da Massimo Boldi (Natale a Miami, Fratelli d'Italia, Tifosi), Gigi Proietti (Febbre da cavallo, Un'estate al mare, Casotto) e Ricky Memphis (Immaturi, Torno indietro e cambio vita, Vacanze di Natale a Cortina). Il film Ma tu di che segno 6?, è composto da 5 diverse storie che si intrecciano. Tutte indagano gli effetti dell'oroscopo e della fiducia nelle profezie astrali. Ma vediamo insieme la divertente trama nel dettaglio.

MA TU DI CHE SEGNO 6?, LA TRAMA DEL FILM

Augusto Fioretti (Vincenzo Salemme) è un maresciallo dei Carabinieri, sempre molto protettivo nei confronti della flglia Ilaria (Denise Tantucci). Il suo principale impegno è tenere la bellissima ragazza lontano dai suoi molti pretendenti. Carlo Rabagliati (Massimo Boldi) è invece un fotografo con l'esclusiva alle foto del Papa. Quando scopre che questo importantissimo cliente ha intenzione di disdire il contratto con la sua impresa, l'uomo si reca in Vaticano per appianare la questione. Finirà in carcere per aver aggredito il rappresentante del Papa. Saturno (Ricky Memphis) è invece un tecnico specializzato nell'installazione di parabole. Sempre molto attento al proprio oroscopo, Saturno non sopporta le donne dell'ariete. Scoprirà che la sua donna ideale però è proprio di quel segno. Piero (Pio d'Antini) e Andrea (Amedeo Grieco) sono due amici che vivono di espedienti. Il primo scrive oroscopi inventandoseli di sana pianta e senza avere nessuna cognizione di astrologia, mentre il secondo si finge vittima di incidenti stradali per truffare le assicurazioni. Giuliano De Marchis (Gigi Proietti) è un avvocato senza scrupoli pronto a difendere i criminali peggiori. Una brutta caduta gli fa perdere la memoria e lo costringe a rimettere in discussione tutta la sua vita.

