MADDALENA SARTI/ Una ragazza diligente e intelligente: ma con Giuseppe Spitaleri sarà amore? (Il Collegio 2)

MADDALENA SARTI: UN 7 NEL TEMA DI ITALIANO

Maddalena Sarti è riuscita ad uscire dalla nebbia durante la seconda puntata de Il Collegio 2, dopo una prima puntata vissuta in sordina. L'ultimo appuntamento con il programma di Rai 2 ci ha permesso invece di conoscere gli interessi della studentessa, soprattutto per quanto riguarda il lato romantico. A nessuno degli studenti è passato infatti inosservato l'interesse che Giuseppe Spitaleri nutre nei confronti della ragazza, così come a quest'ultima. Maddalena però ha voluto mettere le mani avanti di fronte alle telecamere: anche se considera il compagno carino, vuole comunque procedere a passo lento. I due ragazzi hanno avuto modo di stare da soli per qualche minuto, prima dell'arrivo dei compagni nella stanza ricreativa. Purtroppo i tentativi di Giuseppe di scoprire se potrà vedere Maddalena anche all'esterno de Il Collegio si sono rivelati vani. Maddalena si è dimostrata inoltre determinata nel convincere le compagne a consegnare qualsiasi cellulare che avevano nascosto in precedenza, anche se l'isolamento totale non è stato semplice nemmeno per lei. Grazie alle attività scolastiche, Maddalena e Giuseppe sono riusciti a rimanere vicini per la maggior parte del tempo, anche se dal punto di vista del rendimento si trovano agli opposti. Maddalena è infatti riuscita a conquistare un sette nel tema di storia, proseguendo con successo anche nella lezione di latino.

UNA STUDENTESSA SEMPLICE E INTELLIGENTE

Maddalena Sarti è fra le studentesse più silenziose de Il Collegio 2 e forse ha ragione Giuseppe Spitaleri nel credere che sia una ragazza molto diversa dal comune. Di sicuro intelligente, riesce a raggiungere sempre la vetta nei voti e svolge senza difficoltà i compiti che le sono state assegnati. Allo stesso tempo, la 16enne trova divertente lo spirito di Giuseppe e altri studenti, come Roberto Magro e Dimitri Tincano, ribelli e disobbedienti. La ragazza rimane comunque molto semplice ed in grado di attirare le simpatie di tutta la classe. Un buon equilibrio se si considera la diversità fra tutti i ragazzi che stanno partecipando al programma e difficile da mantenere in un clima così distante dalla propria quotidianità. Anche la lettera che Maddalena ha condiviso in gita, di fronte al fuoco, ha dimostrato quanto sia rimasta colpita dall'unità che ha unito tutti i ragazzi fin dall'inizio del programma.

MADDALENA SARTI E LA VICINANZA A GIUSEPPE SPITALERI

Maddalena Sarti ha le possibilità maggiori di rimanere ne Il Collegio 2 rispetto ai compagni, sia per via del suo comportamento, sempre corretto ed attento, sia perché è una delle poche a distinguersi per i buoni voti. L'unico dilemma riguarda la vicinanza con Giuseppe Spitaleri, che spingerà i due ragazzi verso nuove possibilità. Maddalena potrebbe infatti diminuire il proprio rendimento perché distratta dal ragazzo, che le piace in modo visibile, oppure riuscire ad influenzare in modo positivo il compagno. Per ora non ci sono le basi per ipotizzare una strada piuttosto che un'altra, ma il rischio a quest'età è che i ragazzi si lascino sfuggire le occasioni dalle mani in nome di un romanticismo acerbo. Se Maddalena continuerà a seguire le regole con determinazioni, potrà di certo schivare qualsiasi tipo di problema e punizione. Sembra che il ruolo della ribelle non le si addica per niente, come sottolineano anche i legami che ha stretto all'interno della struttura. La troviamo infatti in buoni rapporti con tutti, ma più affezionata ad altre ragazze miti, come Brunella Cacciunti e Noa Planas.

