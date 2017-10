MATRIMONIO FILIPPO DI SERBIA E DANICA MARINKOVIC / Il fatidico sì pronunciato nella cattedrale di Belgrado

Filippo di Serbia e di Danica Marinkovic

Filippo di Serbia ha sposato Danica Marinkovic in una cerimonia principesca celebrata nella cattedrale di Belgrado lo scorso 7 ottobre. Lui è il figlio del principe ereditario di Serbia, ha 35 anni ed vive a Londra dove lavora nel mondo dell'alta finanza. Lei, invece, ha 30 anni ed è una designer grafica di nazionalità francese anche se è di origini (non nobili) serbe come traspare dal suo nome. La coppia si è conosciuta proprio nella capitale del Regno Unito dove entrambi erano impegnati negli studi universitari (proprio in quegli anni lei frequentava il Chelsea College of Arts di Londra in cui si è laureata) e da allora è diventata inseparabile. L'annuncio del fidanzamento dopo una lunga relazione è arrivato lo scorso luglio, così come la conferma della data delle nozze. Sebbene la Serbia sia attualmente una Repubblica, la famiglia reale è ancora molto amata tanto che, dopo diversi anni di esilio, le è stato concesso di vivere nel Palazzo Reale a Belgrado.

Le nozze reali del Principe Filippo di Serbia

Alle nozze di Filippo di Serbia e di Danica Marinkovic hanno preso parte molte delle famiglie nobili e coronate più in vista d'Europa con tanto di immancabili capellini e costosi abiti da sera. L'ospite più in vista è stata la principessa Victoria di Svezia, erede al trono del Paese scandinavo e scelta come damigella d'onore. Per lei, un abito lungo rosa confetto non troppo appariscente con coprispalle bianco (clicca qui per vedere la foto). Gli sposi hanno rispetato le tradizioni non solo nel luogo scelto per la cerimonia ovvero la cattedrale di Belgrado ma anche nella scelta degli abiti: lui elegantissimo in abito scuro, lei invece in bianco con un lungo velo. Al momento del fatidico sì gli è stata posta al capo la corona, a confermare l'appartenenza alla famiglia reale serba, nonostante essa non abbia più attualmente nessun ruolo politico. Clicca qui per vedere la foto dell'uscita degli sposi dalla cattedrale, dove sono stati accolti dal tradizionale lancio di petali rossi.

