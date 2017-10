MICHELE PLACIDO/ Qual è la donna che ho amato di più? Sicuramente la mamma (e Federica)

Michele Placido

Michele Placido è stato ospite su Rai 1 de "La Vita in Diretta", parlando del suo nuovo progetto da regista, "Suburra", ispirato al romanzo di Giancarlo De Cataldo e al film di Stefano Sollima, serie sulla falsariga di quella già prodotta per Gomorra, ma distribuita solo online su Netflix, ormai piattaforma di riferimento per gli amanti dei prodotti seriali. Nell'intervista Placido parla immediatamente di come la Suburra fosse un luogo simbolo dell'antica Roma, il posto dove il potere anche nelle sue sfere più alte, come l'Imperatore, incontrava gli strati più bassi del popolo per conoscerne sensazioni e umori, ma anche per intrecciare accordi, intrighi, congiure. Luogo di incontri fra patrizi e plebei dove si facevano affari, spesso molto poco puliti. Difficile, secondo Placido, dire se Roma sia la Suburra di un tempo, ma da qualche decennio il regista ha sottolineato come il malaffare sia sbarcato a Roma. Suburra è anche l'Italia e l'Europa, dove le collusioni tra criminalità e politica hanno toccato ogni paese del mondo.

MICHELE PLACIDO: I MAESTRI? BELLOCCHIO E ROSI

D'altronde è dai tempi de "La Piovra" che Michele Placido si misura con temi sociali e d'attualità particolarmente scottante. Placido sente come un dovere utilizzare l'arte cinematografica per partecipare alla vita del paese, un insegnamento preso da maestri come Bellocchio e Rosi. Placido ricorda proprio i tempo de "La Piovra", inimmaginabile per lui diventare una sorta di eroe nazionale, nei panni del commissario Cattani, quando mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo. Un mondo da cui Placido racconta di essere stato attratto progressivamente, inizialmente sperava di fare il missionario, poi è arrivata la passione per il cinema e la recitazione e soprattutto per le donne, che sono state un'altra grande passione della sua vita. Fino ad arrivare all'incontro con l'attuale compagna Federica, più giovane di lui ma sempre grande fonte di ispirazione.

IL RICORDO AFFETTUOSO PER LA MAMMA

Michele Placido oltre che con Suburra sarà impegnato nelle prossime settimane anche nella regia e la recitazione di "6 personaggi in cerca d'autore" a Catania. Gli impegni di lavoro sono l'unica cosa che lo distoglie dal rapporto con Federica, che gli ha dato anche un figlio e che a sua volta si sta dedicando ai suoi progetti dopo aver dedicato molto al rapporto con Placido e alla famiglia. L'intervista continua con Placido che si afferma felice di tutti i ruoli che ha potuto interpretare come attore, affermando di non aver mai avuto rimpianti professionali. Poi arriva la domanda: qual è la donna che hai amato di più? Sicuramente la mamma, al di là dell'amore per Federica provato in tempi recenti. Questo perché la madre l'ha cresciuto con forza pur avendo perso il marito molto giovane, e a quarant'anni si è rimboccata le maniche senza avere ancora l'avvenire dei figli indirizzato. Un ricordo sentito per un regista che ha poi toccato le vette del mondo dello spettacolo.

