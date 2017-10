MICHELLE CAVALLARO/ Il flirt con Roberto Magro si è spento? (Il Collegio 2)

Michelle Cavallaro al Collegio 2

MICHELLE CAVALLARO E LE TENSIONI CON ARIANNA TRIASSI

Michelle Cavallaro continua a trovarsi nel gruppo intermedio degli studenti de Il Collegio 2, in grado di riuscire nei compiti assegnati ed allo stesso tempo incline alla ribellione. Il rientro in classe di Arianna ha rivelato inoltre il suo coinvolgimento nella fuga della prima puntata, anche se alla fine Michelle, così come Federico Mancosu, ha deciso di attribuire ogni colpa ad Arianna. La lettera di scuse scritta da quest'ultima ha provocato inoltre alcune tensioni fra i tre ragazzi, che hanno potuto confrontarsi su quanto accaduto. Anche se alla fine il tutto si è concluso con affetto, sembra che fra Michelle e Arianna le tensioni siano proseguite per tutta la seconda puntata. Michelle infatti ha negato di aver fatto il nome della studentessa, anche se le cose sono andate diversamente e l'idea di fuggire dalla punizione è partita anche da lei. Michelle si è rivelata inoltre essenziale per Davide Moccia, uno dei più colpiti per il ritiro di tutti i cellulari. L'allieva è infatti stata una dei pochi ad aver cercato di risollevare il morale ai compagni, dimostrandosi tra l'altro attiva anche nelle decisioni di gruppo. Sembra che l'iniziale flirt con Roberto Magro si sia concluso con un nulla di fatto, per ora, ma forse per via delle diverse punizioni assegnate al ragazzo o forse a causa di una freddezza momentanea fra i due, più impegnati su altri fronti.

MICHELLE E LA CONSEGNA DEI CELLULARI

Il Collegio 2 per ora non ci ha mostrato molto di Michelle Cavallaro, se non del suo flirt con Roberto Magro. I due ragazzi hanno avuto modo infatti di avvicinarsi durante la prima puntata, ma già nella seconda non sono stati ripresi insieme. Fino ad ora la ragazza dimostra di essere determinata su vari campi, soprattutto in ambito scolastico, e non manca di far sentire la sua voce in situazioni spinose, come la seconda consegna dei cellulari. Michelle infatti temeva di venire esclusa dalla gita all'esterno e per questo ha deciso di consegnare il proprio dispositivo, invitando in un secondo momento le compagne a fare altrettanto. Nonostante questo sembra non eccellere come Maddalena Sarti, una delle studentesse più promettenti della classe. Senza infamia e senza lode, la Cavallaro manterrà di certo un comportamento esemplare anche nelle puntate successiva e fino ad ora ha dimostrato di mettersi di impegno nelle diverse attività didattiche.

MICHELLE CAVALLARO: UNA STUDENTESSA LEADER?

Michelle Cavallaro potrebbe proseguire il suo percorso ne Il Collegio 2 con vittorie importanti, anche se fino ad ora non si è distinta per i voti. Rientra comunque fra le studentesse più promettenti ed è difficile ipotizzare che si macchi di qualche marachella, dato che non ha uno spirito ribelle e polemico come Arianna Triassi. Anzi, la sua vicinanza potrebbe permettere a qualche compagna di riuscire a risollevarsi dagli ultimi posti e garantire un miglioramento reciproco. Michelle per ora ha dimostrato quella saggezza necessaria per capire in quale momento scherzare ed in quale rimanere seria, anche se di certo non si è tirata indietro nel lancio della farina con le altre allieve o nella sfida con le cartacce in classe, con gli studenti maschi. Non è di certo una perfezionista come Maddalena Sarti, ma possiede comunque delle qualità da leader piuttosto evidenti.

© Riproduzione Riservata.