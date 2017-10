Marco Predolin / "Non sono un bestemmiatore omofobo, ho parlato con i miei avvocati!"

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

Marco Predolin non ci sta alle accuse subite nelle ultime settimane, prima e dopo la sua permanenza al Grande Fratello Vip; ecco perchè in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola domani, decide di fare chiarezza una volta per tutte. "L'esclusione dal GfVip è avvenuta non per una bestemmia, ma a causa di un turpiloquio. - ha esordito Predolin in quella che è la sua prima intervista dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 - Ne ho parlato con gli avvocati. Io non sono un bestemmiatore, voglio si sappia. E non sono omofobo. Chi mi conosce, in primis i miei amici gay, mi hanno detto: “Mandali a quel paese, non sanno chi sei”. Il conduttore, che è stato riammesso nello studio del Grande Fratello a differenza di altri, continua poi il suo sfogo dichiarando: "Ho ca**eggiato, sono un battutaro e quest'ironia l'ho “rubata” proprio all'autoironia dei miei amici gay. In realtà ho fatto un errore ben più grande. Ho scelto la realtà, ho scelto di essere Predolin. Tutti usiamo parolacce. Non si dice “perbacco” per la strada, io sento dire “c...o”.

NUOVO SFOGO DI MARCO PREDOLIN

Predolin tiene a chiarire la sua posizione: "Io mi sono mostrato nudo. Un uomo risolto, nel bene e nel male. Forse avrei dovuto fingere come fa la maggior parte dei concorrenti rimasti in gara. Finti, fintissimi. Io ero, sono e rimarrò vero". E per concludere, non mancano le poco velate frecciatine di Predolin ai suoi ex compagni d'avventura e, in questo caso, a uno in particolare: Con la sua solita franchezza l'ex conduttore non risparmia frecciate ai suoi compagni di gioco: «Si odiano tutti e mancano di personalità. Lorenzo Flaherty oggi limona Malgioglio, ma ieri con me rideva di gusto quando ironizzavo su Cristiano. Lo bacia perché era in nomination. Se questa è la tv non fa per me».

