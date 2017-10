Marco Predolin vs Simona Izzo/ Lite in studio al Grande Fratello Vip 2, interviene Tognazzi: "Sei un fallito"

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

Continua ad essere protagonista in questo Grande Fratello Vip 2 Marco Predolin, che nel corso della nuova diretta si è reso protagonista di un siparietto-lite con Simona Izzo che poco è piaciuto al pubblico in studio e a casa. Le prime critiche questa sera nei confronti del conduttore sono arrivate vedendolo in studio, visto che il regolamento vuole che gli squalificati non siano presenti in puntata. Polemiche che si sono acuite quando in studio ha fatto il suo ingresso Simona Izzo che ha accusato un malore. Predolin l'ha allora attaccata, accusandola di aver inscenato questo malore per attirare ancora una volta l'attenzione su di sè e offuscare il suo ingresso in studio. Scenetta che non è piaciuta, soprattutto quando la Izzo ha ribadito di essersi davvero sentita male "Possono testimoniare le persone della produzione che mi hanno aiutata", confessa.

IL MARITO DI SIMONA IZZO: "PREDOLIN UN FALLITO, UNA NULLITÀ!"

Volano però parole davvero forti tra i due, visto che Marco Predolin dichiara "Come disse tuo padre, è ora che esci di scena", frase seguita dalla risposta di Simona Izzo, "Tu in scena non ci sei mai stato". Le parole forti usate da Predolin in studio però indignano ancora una volta il marito di Simona Izzo, Ricky Tognazzi, che su Twitter manifesta il suo disappunto. "Predolin si rivela per quello che è. Una nullità" scrive il regista e attore, e ancora "Predolin è un fallito", parole al veleno che palesano quanto il marito di Simona abbia mal digerito l'attacco fatto in studio e il siparietto del conduttore. Una lite che insomma non accenna a placarsi e che potrebbe arrivare realmente, così come minacciato da Tognazzi giorni fa, in tribunale.

