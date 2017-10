NAGGA BALDINA/ La sua storia fa commuovere tutti: la sua vita prima dell’adozione (Il Collegio 2)

Nagga Baldina al Collegio 2

NAGGA BALDINI: LA SUA VITA TRA CASE E ORFANOTROFI

L'ultima puntata de Il Collegio 2 ha fatto luce su un Nagga Baldina leggermente diverso rispetto al debutto del programma. Lo studente infatti ha deciso di tranquillizzarsi sotto diversi aspetti, riuscendo a non rimanere coinvolto nelle marachelle dei compagni. Nella prima puntata avevamo visto infatti che Nagga si era unito ad altri compagni più indisciplinati, seguendo la scia della polemica. Nel secondo appuntamento invece, lo studente ha dimostrato ancora una volta di aver tanta voglia di condividere parte della propria vita con i compagni di classe. Durante la gita scolastica, Nagga ha infatti parlato molto della sua vita prima dell'adozione, diviso fra case senza letti e orfanotrofi, fra difficoltà e pianti che lo hanno accompagnato per tanto tempo. In questa nuova occasione si è lasciato andare ad emozioni forti, ma di tipo diverso, dato che ha sottolineato di considerare i suoi nuovi amici parte della sua casa. Il suo scritto ha provocato un'ondata di lacrime anche negli altri studenti e persino il professor Maggi si è commosso nell'ascoltare le parole dello studente. Prima di salutarsi per andare a dormire, Nagga ha riservato inoltre un pensiero verso i tre studenti che sono stati riportato nella struttura a causa di una nuova infrazione alle regole.

NAGGA BALDINI PRONTO A SEGUIRE LE REGOLE

Nagga Baldina è riuscito a conquistare letteralmente il cuore dei compagni di classe. E' indubbiamente uno dei pochi studenti de Il Collegio 2 a riuscire a toccare le emozioni degli altri ragazzi, grazie al racconto del suo passato. Lo scritto letto attorno al fuoco, durante la gita all'esterno della struttura scolastica, ha colpito ancora una volta i ragazzi, così come era già accaduto nella prima puntata, in occasione del tema di italiano. Nagga ha dimostrato inoltre di essere cambiato rispetto al suo ingresso nella scuola, anche se continua ad essere fra gli studenti più tranquilli. Non si è lasciato più coinvolgere dalle decisioni ribelli di Roberto Magro e Dimitri Tincano, a cui aveva partecipato in precedenza, scegliendo di seguire le regole del programma con tutte le sue forze.

LO STUDENTE HA TROVATO LA SUA DIMENSIONE NEL COLLEGIO

Nagga Baldina potrebbe avere vita facile ne Il Collegio 2, forse perché è abituato a determinate dinamiche. La rivelazione su una fetta della sua infanzia ci ha infatti permesso di conoscere meglio il vissuto difficile dello studente, che ha già sperimentato sulla propria pelle che cosa vuol dire vivere a contatto con regole molto severe. Nagga ha infatti vissuto in orfanotrofio per diverso tempo, dopo essere rimbalzato da un parente all'altro, e questo potrebbe aver influenzato molto il suo approccio allo show. Lo studente potrebbe proseguire quindi senza particolari difficoltà questa nuova esperienza, soprattutto perché sembra aver trovato una sua dimensione all'interno de Il Collegio. Difficile anche prevedere che Nagga entri in contrasto con qualcuno dei compagni, sia perché è estremamente delicato nell'interagire con gli altri, sia perché fino ad ora determinate dinamiche sembrano molto lontane dal suo carattere.

