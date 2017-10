Nilufar Addati / Uomini e Donne, la corteggiatrice di Mattia Marciano che spopola sui social (Trono Classico)

Nilufar Addati

L’avventura di Nilufar Addati, alla corte di Mattia Marciano, è partita in sordina, ma nelle prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne potrebbe sbaragliare la concorrenza e rubare la scena a chi, finora, è stata in pole, in primis Vittoria Deganello. Bellissima, capelli lunghi e lisci, fisico mozzafiato e una bella testa da gestire. Nilufar Addati ha tutte le carte in regola per attirare l’attenzione di Mattia e fargli perdere la testa. Nilufar ha 19 anni, arriva da Napoli ed è legatissima alla sua famiglia. La corteggiatrice si è fatta anche tatuare la parola famiglia in lingua iraniana, parola d’origine di sua madre. Dopo le prime puntate trascorse in silenzio, Nilufar ha cominciato a tirare fuori le unghie. Decisa a trovare l’amore in tv ma non a farsi prendere in giro, la 19enne napoletana si è scagliata contro Mattia Marciano a cui ha contestato l’eccesivo feeling con Vittoria Deganello. Nilufar, infatti, è convinta che il rapporto che hanno il tronista e la corteggiatrice sia già troppo forte per essere cominciato solo poche settimane fa, in uno studio televisivo. Bellissima e con un carattere forte e determinato, Nilufar riuscirà a sbaragliare la concorrenza?

NILUFAR E MATTIA ALLO STESSO CONCERTO

Nilufar Addati, nelle ultime ore, è stata anche al centro di alcuni rumors. La corteggiatrice di Uomini e Donne, venerdì 7 ottobre, ha partecipato al concerto che Maluma, star della musica latina, ha tenuto a Milano. Allo stesso concerto era presente anche Mattia Marciano. Il tronista e la corteggiatrice, però, hanno assistito allo show musicale con i rispettivi amici ma i fans del programma di Maria De Filippi sono sicuri che i due si siano incontrati. Di questo, però, non esiste alcuna prova. Nilufar e Mattia sono così finiti al centro del gossip. Le voci che si sono scatenate dalla pubblicazione di alcuni video sui social potrebbero essere chiarite definitivamente nella prossima registrazione di Uomini e Donne. Dopo Vittoria Deganello, dunque, la star del trono di Mattia Marciano sarà la giovanissima Nilufar Addati?

