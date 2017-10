Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 10 ottobre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 10 OTTOBRE 2017

E' ora il momento di concentrarsi sull'analisi dei segni zodiacali nello specifico. Andiamo a vedere Capricorno e Toro secondo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno se deve fare qualcosa di importante si deve organizzare. Tra mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo fisico però in questi giorni si possono fare tante cose e rimettersi in gioco. Una delle giornate più importanti in amore sarà domenica. C'è la necessità di identificare l'amore e di costruire qualcosa di bello. Se c'è una storia importante si deve riconfermarla. Dall'estate qualche segno ha rimesso in gioco l'amore. Il Toro inevitabilmente si deve fare due conti, un po' perché deve amministrare con saggezza le proprie finanze e un po' perché ci sono dei pagamenti in ritardo. Qualche questione della casa pesa. Molti hanno la necessità in questo periodo. Chi è facoltoso e ha più soldi sente che è arrivato il momento di delegare.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il segno zodiacale dei Pesci può vivere grandi passioni, ma quando è giù è difficile tirarsi su. Si dovrebbe avere qualcuno che aiuta. Da domani arriverà un miglioramento psicofisico. Bisogna andare avanti per il Leone. Se è il caso si deve cambiare il partner. Per il Toro c'è chi mette in ballo un legale. L'amore paga pegno. C'è da attendere per chi ha fatto una richiesta o un esame. Chi è giovane sta più tranquillo, ma deve fare molta attenzione alle proposte che sono poco chiare. Scende l'Acquario che ha avuto dei problemi di salute negli ultimi giorni e si potrebbe sentire ancora fiacco a causa di qualche acciacco fisico. Anche in amore le cose non vanno bene, c'è da prendersi una pausa di riflessione per cercare di essere un po' più equilibrati nelle scelte da prendere.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele dai segni considerati in difficoltà. Tra questi c'è l'Acquario che ha avuto non pochi problemi fisici. Degli acciacchi hanno portato a vivere alcune situazioni un po' male e senza essere tranquilli per niente. E' il momento di cercare di ritrovare l'equilibrio che nell'ultimo periodo un po' si è perso. Attenzione anche al campo sentimentale dove a volte si potrebbe prendere una pausa di riflessione. Anche il Sagittario può avere delle situazioni complicate per oggi, che sarà sicuramente una giornata molto pesante. Non si deve tirare la corda che si rischia di spezzare. A volte ci si sente al centro di un mirino, criticati da tutti e senza possibilità di appellarsi. Attenzione perché a volte si rischia di fare delle scelte sbagliate di fronte a un momento in cui le cose non si gestiscono nel miglior modo possibile.

