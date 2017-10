Oroscopo oggi 10 ottobre: Giove entra in Scorpione, come cambia il cielo

Paolo Fox a I Fatti Vostri

Oggi, martedì 10 ottobre, è una giornata interessante dal punto visto astrologico perché Giove entra nello Scorpione. Come sempre Paolo Fox inizia il suo oroscopo con i segni che si sono conquistati solo due stelle. Il Leone si sente molto responsabile nei confronti delle vite degli altri e questo porta tensioni. È probabile che in questi giorni qualcuno con cui il Leone è stato molto protettivo si riveli un po' indeciso nei suoi confronti. Ci sono delle cose lasciate in sospeso che vanno sistemate. Un vero Leone non deve seguire il consiglio degli altri, perché rischia di fare delle cose in cui non crede e per questo motivo spesso non riesce bene. Due stelle anche per il Sagittario che è un po' appesantito da queste stelle. Questo è un momento in cui non riesce a stare tranquillo e se la prende anche con le persone che ha intorno. Stanno cambiando tante cose e i rapporti non sono più come quelli di una volta. In queste giornate il Sagittario si sente un po' limitato da ciò che ha attorno. Due stelle anche per l’Acquario che vorrebbe raggiungere dedizione e lealtà, o quanto meno lo desidera. I nati sotto questo segno sono persone che tengono alla famiglia e spesso si prestano con molta attenzione a dare spazio anche agli amici. Tre stelle per il segno del Toro che è un collezionista di oggetti, danaro e anche di persone, ma deve cercare di tenere solo le cose che servono. In questo periodo questa collezione deve essere riassortita. Co sono delle persone di riferimento che cercate di comandare in qualche modo, stabilendo delle regole. Tre stelle anche per i Gemelli che nascondono una dura realtà e quindi tendono a essere evasivi: se c’è qualcosa da dire, meglio essere diretti. È un periodo di recupero lento ma significativo. Il segno della Bilancia, tre stelle, pensa che sia inutile vincere con la forza bruta ma con la forza dei sentimenti. Cercate intorno persone convinte del vostro valore, non persone a cui avete imposto la vostra presenza.

PER QUALI SEGNI SARÀ UNA GIORNATA AL TOP?

Quattro stelle per l’Ariete che adesso, pur essendo abituato a lottare contro i mulini a vento, si sente più forte e pronto a rimettere in gioco le proprie capacità. Vale però sempre il percorso di vita che sta facendo, le innovazioni sono importanti. Il segno del Cancro, quattro stelle, vuole uscire da un certo gioco e quindi si comporta con un po' di freddezza facendo ricadere la colpa di questo allontanamento sugli altri. Nei prossimi mesi è opportuno forzare la mano, perché vi trovate in una condizione di forza grazie al cielo. Quattro stelle anche per la Vergine che in questi giorni può parlare se ha qualcosa da dire e riesce a far valere le proprie potenzialità. C'è anche un'occasione per rivalersi dei torti subiti in passato, anche in amore. Quattro stelle per il segno dei Pesci che non ha voglia di mettersi in gioco, ma questa pigrizia deve passare. Qualcuno potrebbe anche scoprire un'emozione particolare. Cinque stelle per lo Scorpione che ha un bellissimo cielo per i riscontri e per le belle emozioni che possono nascere. In futuro ci sono anche delle prospettive maggiori per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Cinque stelle anche per il Capricorno che è molto potente in questo periodo e ha una capacità netta di distinguere il bene dal male.

