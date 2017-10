PRIGIONIERE A SIRTE/ Le mogli degli jihadisti dell'Isis in Libia: quale destino per loro? (Le Iene Show)

A Le Iene Show il dramma delle prigioniere in Libia

La Iena Luigi Pelazza è tornato in Libia, nella prigione di Sirte, per cercare di approfondire il tema dei sospettati di terrorismo che vengono rinchiusi in condizioni che spesso negano gli elementari diritti umani. Nel primo reportage Pelazza aveva approfondito la condizione delle mogli dei sospettati o dei condannati per Jihadismo, che vengono rinchiuse in prigione assieme ai loro figli. Questo senza sapere se fossero ignare di ciò che facevano i mariti, o se avessero effettivamente anche loro collaborato all’attività terroristica. Pelazza si è messo in contatto con diverse donne di origine tunisina nel carcere di Sirte, intervistandole e mettendo a nudo la loro disperazione, spiegando come fossero proprio le autorità del loro paese a non permettere il rientro dalla Libia. Una situazione complicata che le associazioni per i diritti umanitari denunciano ormai da diverso tempo, ma che non si riesce a risolvere anche perché la priorità della lotta al terrorismo rende lecita ogni metodologia di carcerazione in Libia.

LA DISPERAZIONE DELLE FAMIGLIE

Nel secondo reportage realizzato per Le Iene, Luigi Pelazza si reca a parlare con le famiglie di queste donne incarcerate nella prigione di Sirte, genitori che non riescono a mettersi in contatto da mesi e mesi con le loro figlie nonostante le ripetute richieste alle autorità competenti. Addirittura, molti genitori sono diventati nonni perché le figlie hanno partorito in carcere, ma non hanno mai avuto modo neanche di avvicinarsi per poter vedere i propri nipoti. La Libia è molto rigida nella detenzione delle mogli dei responsabili di attività terroristica, d’altronde la rappresaglia sulle famiglie viene considerata una sorta di potente deterrente per dissuadere dalla radicalizzazione il maggior numero possibile di giovani. Anche le famiglie delle donne prigioniere a Sirte hanno lanciato diversi appelli anche alle autorità internazionali, ma nonostante l’interessamento di associazioni come Amnesty International, difficilmente le donne in carcere a Sirte vedranno la fine del loro tunnel in tempi brevi.

