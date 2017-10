ROBERTO MAGRO/ E’ stato in grado di svolgere il compito che gli è stato assegnato? (Il Collegio 2)

Roberto Magro al Collegio 2

LE PUNIZIONI DI ROBERTO MAGRO CONTINUANO

Roberto Magro ha dimostrato finora di essere fin troppo vivace per le regole de Il Collegio 2. Il 15enne ha infatti dimostrato di non rispettare gli incarichi impartiti dai professori fin dalla sua nomina come responsabile di classe, in coppia con Arianna Triassi. Sono bastate poche ore prima che il ragazzo finisse in punizione, anche se si è trattato inizialmente di una marachella commessa dalla compagna. Questo evento ha spinto tuttavia Roberto a continuare con il suo comportamento ribelle anche nei giorni successivi, tanto che è stato messo di nuovo in punizione ed ha dimostrato una certa reticenza a capire la lezione. Il compito assegnato dal professor Raina è andato inoltre peggio del previsto ed a causa dello 0 che gli è stato assegnato avrebbe dovuto rimanere nella struttura durante la gita didattica dei compagni. Il Preside tuttavia ha deciso di dargli di nuovo fiducia e Roberto si è potuto unire al resto del gruppo, ma a causa di nuove disobbedienze è dovuto rientrare prima del previsto e subire una nuova punizione. Questa volta il Preside è stato più severo e durante il colloquio privato ha sottolineato allo studente quanto la sua permanenza nel programma non sia affatto certa. Anche per questo gli ha voluto dare un'ultima possibilità: dovrà studiare diversi testi per il giorno seguente.

I VOTI NON MIGLIORANO: ROBERTO METTERA' GIUDIZIO?

Roberto Magro ha dimostrato un forte cambiamento dal suo ingresso ne Il Collegio 2. Rientra nel gruppo dei ragazzi più ribelli della classe e lo abbiamo visto più di una volta attento a Michelle Cavallaro piuttosto che ai compiti ed alle lezioni. Ricevere l'incarico di responsabile di classe gli ha permesso tuttavia di lavorare sulla propria maturità e sulla gestione dei disordini, una scelta fatta appositamente dai professori, visto che sono due degli elementi che deve ancora consolidare. La reazione alla nomina non è stata di certo positiva, un rifiuto che ha continuato a sottolineare per tutta la durata della seconda puntata. Non sono state infatti poche le punizioni che gli sono state date, sia a causa di una scritta sulla lavagna fatta da Arianna Triassi sia per azioni compiute in prima persona. I voti continuano inoltre a non migliorare, come dimostra lo 0 che gli è stato assegnato dal professor Raina e che gli ha quasi precluso la possibilità di andare in gita all'esterno della struttura. Dopo aver ricevuto diverse punizioni, il Preside lo ha messo in guardia sulla possibilità di non continuare il programma. Questa sera scopriremo finalmente se sarà stato in grado di svolgere il compito che gli è stato assegnato.



ROBERTO MAGRO CONTINUERA' IL SUO PERCORSO A IL COLLEGIO?

Roberto Magro vive una situazione molto simile ad Arianna Triassi, dato che ne Il Collegio 2 sono gli studenti più indisciplinati della classe. Il ragazzo ha dimostrato finora un comportamento altalenante, dal disobbediente al pentito, che tuttavia non hanno convinto il Preside. Potrebbe tuttavia riuscire nel compito che gli è stato assegnato e proseguire il suo percorso all'interno del programma, forse riuscendo a prendere una strada diversa da quella che ha percorso finora. Roberto ha buone possibilità di cambiare radicalmente grazie a Il Collegio, ma sembra che i suoi sforzi durino solo brevi attimi. Lo si è notato infatti in seguito alla prima punizione, a cui è seguita una seconda ed una terza. Anche la lettera di scuse ai compagni, in seguito al rientro forzato dalla gita, potrebbe non corrispondere ad azioni concrete da parte dell'alunno. Non è certo infatti che Roberto riesca a studiare il materiale che gli ha assegnato il Preside, ma non perché non sia materialmente in grado di farlo, quanto perché fino ad ora le sue promesse di cambiare e mettere la testa a posto hanno portato ad un nulla di fatto.

