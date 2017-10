Raimondo Todaro/ Il protagonista di Ballando con le Stelle ai Soliti Ignoti

Raimondo Todaro ai Soliti Ignoti (Facebook)

E' Raimondo Todaro l'ospite misterioso dei Soliti Ignoti, programma in onda su Rai 1 condotto da Amadeus, questa sera 10 ottobre 2017. Il ballerino di Ballando con le Stelle, noto programma di ballo condotto da Milly Carducci, sarà uno degli otto profili 'ignoti' al centro delle investigazioni del concorrente. Sposato con la ballerina Francesca Tocca, Raimondo Todaro negli ultimi anni ha coniugato al ballo anche il mestiere di attore: ha preso parte tra gli altri a Provaci ancora prof 3, L’isola dei segreti – Korè, Il commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano e Squadra antimafia 6. Ma non solo tv, anche teatro: nel 2005 ha preso parte al musical La febbre del sabato sera e dal 17 al 19 ottobre farà parte del cast di "Con la testa e con il cuore si va ovunque" con Giusy Versace, con cui ha vinto l'edizione del 2014 di Ballando con le stelle. Tra i migliori ballerini italiani e non solo dunque, tanto che Raimondo Todaro fa anche parte della Nazionale Attori, team di calcio che partecipa ad eventi benefici.

RAIMONDO TODARO E LA FAMIGLIA

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ballerina che fa parte del cast dei professionisti di Amici di Maria de Filippi, hanno dato alla luce tre anni fa Jasmine, di cui ha parlato recentemente il ballerino ai microfoni di Storie Vere (Rai 1): “Quando vedo le foto insieme a mia figlia mi emoziono ancora di più. Ha tre anni e mezzo, non si sa perché balla dalla mattina alla sera. Guarda sempre il ballo, prende il telefono e mette da sola la musica. Dicono che assomigli di più a me”. Dopo Jasmine la coppia darà alla luce un altro figlio? Questo il commento di Todaro: “Io e Francesca abbiamo sempre pensato ad avere qualche figlio in più. Questo non è il momento, mia moglie sta lavorando tanto e si sta prendendo i suoi spazi per la carriera: è giusto rispettare i tempi di tutti”. Un rapporto mai in discussione tra i due danzatori, come rivelato a Novella 2000: "Tra di noi c'è fiducia al cento per cento, altrimenti proprio per questo lavoro, la coppia non durerebbe a lungo. Il punto è che io e Francesca amiamo danzare e lo facciamo seriamente da professionisti".

