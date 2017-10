Ricky Tognazzi Vs Marco Predolin/ Dopo lo scontro, arrivano le scuse? (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo al Grande Fratello Vip

È stata Simona Izzo a lasciare la casa del Grande Fratello Vip durante la quinta puntata del reality. Appena uscita l’attrice si è sentita male: “Pamela Prati è uscita dicendo ‘Chiamatemi un taxi’, io vi dico ‘Chiamatemi un’ambulanza”, ha ironizzato in studio in preda alle palpitazioni. A questo punto Marco Predolin - espulso dalla casa la scorsa settimana per aver bestemmiato - ha accusato la Izzo di falsità, incensando anche uno svenimento. “Io devo uscire di scena? Tu non ci sei mai entrato”, ha risposto alle accuse Simona Izzo. Da casa Ricky Tognazzi ha preso le parti della compagna, scrivendo tweet di fuoco contro l’ex conduttore: “Predolin è un fallito” e “Predolin si rivela per quello che è. Una nullità”. Rispondendo a un utente ha definito Predolin un “criptonazista”. Questa mattina però l’attore e regista ha scritto su Twitter: “Chiedo scusa per quello che ho detto ieri notte su Predolin. Parole ingiuste dettate da rabbia e rancore”.

LE CRITICHE A JEREMIAS RODRIGUEZ

Non è la prima volta che Ricky Tognazzi prende le difese di Smoa Izzo. Settimana scorsa Jeremias Rodriguez si sarebbe lasciato andare a un nuovo sfogo contro la doppiatrice romana: “La Izzo è una depressa di m*** che prende psicofarmarci per stare bene, per farti un sorriso e per svegliarti dal letto”, avrebbe detto a Luca Onestini. Pronta la risposta, sempre sui social, di Tognazzi: “Spero che @GrandeFratello prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l'avvocato l'aspettiamo fuori”. Al momento Jeremias è ancora in casa, mentre Simona ha dovuto lasciare la casa. Cosa succederà?

