Roberto Magro e Michelle sono fidanzati?/ Stanno insieme dopo Il Collegio 2? Gli indizi parlano chiaro

Roberto Magro e Michelle Cavallaro (Il Collegio 2)

Purtroppo la nuova puntata de Il Collegio inizia male per i suoi alunni. Le strade di Robero e Michelle, per questa avventura, purtroppo si dividono e tutto a causa del comportamento indisciplinato del ragazzo. Al limite della pazienza, i professori uniti al preside hanno deciso di dare a Roberto Magro un'ultima chance di mostrare il suo impegno e la voglia di rimanere in collegio. Per poter mantenere in suo posto, il ragazzo è stato costretto a studiare un intero programma in un giorno per poi sottoporsi ad un esame in tutte le materie che non è riuscito a superare. Questo ha portato il preside alla decisione di espellerlo con effetto immediato e a niente sono valse le scuse e i tentativi del ragazzo di avere un'altra chance.

L'AMORE CONTINUA DOPO IL COLLEGIO?

Roberto Magro è stato costretto ad abbandonare il Collegio e, soprattutto, i suoi compagni d'avventura. Ma ciò che ha fatto più male al ragazzo è lasciare la sua ragazza, Michelle. I due si sono conosciuti proprio nel Collegio ed è qui che si sono avvicinati, diventando pian piano una coppia. Prima del suo addio al Collegio, Roberto ha però promesso a Michelle che si sarebbero rivisti fuori, ma è stato davvero così? Gli indizi su quello che è accaduto alla coppia dopo il Collegio arrivano dai social, dove tutto ci fa credere che questo amore continua! Si sul profilo Instagram di Michelle Cavallaro che su quello di Roberto Magro non mancano scatti che li vedono insieme e qualche dolce dedica che palesa quanto si manchino quando non sono insieme. Per scorprire qualcosa in più non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

