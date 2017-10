SHAILA GATTA / La velina mora va a Striscia la Notizia in pigiama, la foto fa il giro del web

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Oltre ad essere bellissima Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la Notizia, dimostra di essere ancora una volta molto simpatica. Su Instagram ha infatti pubblicato da poco una foto che sembra davvero riprenderla in esterno con un pigiama. La splendida ragazza ha due simpatiche treccioline, una maglia che arriva ad altezza ginocchio e dei calzini con delle ciabatte da casa. Nel commento scrive simpaticamente: "Andare al lavoro in pigiama? Fatto. #me #myself #girl #work #Milan", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente è una foto bizzarra e che in poco tempo ha fatto il giro del web diventando virale, anche perché Shaila Gatta è veramente meravigliosa, ma di certo ci mostra un altro lato di lei e cioè quella simpatia che la ragazza dimostra giorno dopo giorno di abbinare alla bravura e alla bellezza, facendola diventare una delle sue qualità più importanti. Staremo a vedere come sarà vestita stasera a Striscia la Notizia, di certo non sarà in pigiama.

UN SUCCESSO TRASCINANTE COL PUBBLICO

Difficilmente si ricorda un impatto così importante per una velina a Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci 30 anni fa infatti non aveva mai visto una ragazza entrare nel cuore di tutti dopo appena poche puntate. Shaila Gatta però ha subito monopolizzato l'attenzione del pubblico che sui social network si è scatenato per sostenerla e dimostrare nei suoi confronti grandissimo affetto. La ragazza, ex di Amici, ha dimostrato di essere molto riconoscente, regalando al suo pubblico grazie a Instagram molti estratti dalla sua vita, accompagnandoli sempre ora dopo ora all'inizio del prime time di Canale 5 dove va in onda proprio Striscia la Notizia. Ottimo è anche il rapporto che Shaila Gatta ha con i due conduttori storici del tg satirico e cioè Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio che hanno fatto subito sentire a casa lei e la sua collega Mikaela Neaze Silva. Quest'ultima è stata al centro di numerose polemiche legate ad alcune dichiarazioni sulla Ius Soli che hanno portato poi qualche maleducato a offese che francamentesi potevano evitare.

