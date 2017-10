STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il cacciatore e la regina di ghiaccio (martedì, 10 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, martedì 10 ottobre 2017, il palinsesto delle reti Mediaset, si preannuncia abbastanza ricco e variegato con i tanti programmi che sono stati messi a disposizione dai vari canali, infatti, presenta film, reality show, programmi di informazione e serie televisive poliziesche. Su Italia 1 il programma "Le Iene show" dovrebbe essere la trasmissione più seguita della serata. Tra i film si segnalano anche "Il cacciatore e la regina di ghiaccio", in onda su Canale 5, e "Belly of the beast" su Rete 4. Il reality show approda in prima serata su Mediaset Extra con il Grande fratello Vip mentre su Iris va in onda il film western Uomini e cobra e la serie tv poliziesca, viene invece trasmessa su Top Crime con The mentalist. Ma adesso, dopo questa breve presentazione, scopriamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Su Canale 5, dalle 21.15 il film d'azione in prima TV intitolato "Il cacciatore e la regina di ghiaccio", diretto da Cedric Nicolas Troyan ed interpretato da Charlize Theron, Jessica Chastain, Colin Morgan, Chris Hemsworth, Nick Frost, Emily Blunt, Sam Hazeldine e Sam Claflin. Ispirato come il precedente "Biancaneve e il cacciatore" alla fiaba di Biancaneve, si svolge in un tempo precedente, con la sorella di Ravenna, Freya, che dopo essere stata tradita si ritira in un palazzo innevato ed ha il potere di congelare i suoi nemici. Insieme a lei ci sono alcuni cacciatori, tra i quali Sara ed Eric che si innamorano, contravvenendo alle disposizioni di Freya. Dopo la morte di Ravenna, Freya con i suoi soldati cerca di recuperare dal castello lo "Specchio delle Brame". Alle 23.40 Nicola Porro conduce una nuova puntata del programma di attualità "Matrix", che come di consueto spazia tra vari temi sia di politica che di spettacolo e di cronaca, cercando di approfondire i temi con l’aiuto dei filmati e con il dibattito tra gli ospiti presenti in studio. Su Italia 1 si inizia alle 21.20 con una nuova puntata del programma "Le Iene show", che Ilary Blasi conduce insieme a Teo Mammuccari.

Nell’edizione di questo anno la novità è rappresentata dalla presenza della Gialappa’s Band. La programmazione serale di Rete 4 inizia con il film di azione intitolato "Belly of the beast", in onda alle 21:15. Il personaggio principale della trama è Jake Hopper, un ex agente della CIA. Sua figlia, mentre stava trascorrendo una vacanza in Thailandia insieme ad una amica, viene rapita da una banda di terroristi. L’obiettivo vero del gruppo è l’amica, che è figlia di un senatore, mentre Jessica è stata sequestrata solo in quanto si trovava insieme all’altra ragazza nel momento del rapimento. Il gruppo di terroristi thailandesi vuole minacciare il governo americano ed ottenere in cambio della libertà delle due ragazze, quella dei alcuni terroristi che si trovano rinchiusi a Guantanamo. Dopo aver contattato un suo vecchio amico, Sunti, parte alla ricerca delle ragazze.

Con Steven Seagal, Sara Malakul Lane, Monica Lo, Vincent Riotta, Byron Mann, Patrick Robinson, Tom Wu, e la regia di Siu-Tung Ching. Alle 23.15 segue il film thriller intitolato "Testimone involontario", diretto da David Glenn Hogan ed interpretato da Keenen Ivory Wayans, Robert Culp, Jon Voight, Wolfgang Bodison, Jill Hennessy, Eric Roberts e Paul Sorvino. James Dunn, un sergente che ha combattuto la guerra del Golfo come tiratore scelto e si è comportato da eroe, uccide un superiore e per questo viene condannato a morte. L’unica via d’uscita, offerta dal colonnello Casey, è quella di trovare ed uccidere un criminale che con i metodi tradizionali non è mai stato catturato.

Mentre svolge questa missione, Dunn si trova ad essere il principale sospetto per l’omicidio della Fisrt Lady. La 5 presenta, alle 21.10, una puntata del "Grande Fratello Vip" con la conduzione di Ilary Blasi, con Alfonso Signorini. Anche su Mediaset Extra, alle 21.15, continuano le dirette dalla "casa" del "Grande fratello VIP". Su Iris dalle 21.00 va in onda un film western intitolato "Uomini e cobra", la storia di un uomo che evade dal carcere nel quale era rinchiuso ed inizia una lunga fuga per riuscire a ritrovare un bottino che aveva nascosto prima di essere imprigionato. Sulle sue tracce però si mette uno sceriffo che non ha intenzione di lasciarlo fuggire e lo raggiunge dopo che ha ritrovato la refurtiva ed è stato morso da un serpente che lo ha ucciso.

Diretto da Joseph Leo Mankiewicz ed interpretato da Kirk Douglas, Burgess Meredith, Henry Fonda, Martin Gabel, Warren Oates, Lee Grant, Hume Cronyn e Jeanne Cooper. Su Italia 2 dalle 21.10 due episodi della serie televisiva "Big Bang Theory", giunta all’ottava stagione, ed interpretata da Jim Parsopns, Johnny Galecki, Simon Helberg e Kaley Cuoco. Il primo episodio si intitola "L’infiltrazione della camera bianca", ed il secondo "La disintegrazione della sonda". Su Top Crime, alle 21.10, l’ottavo episodio della sesta stagione della serie poliziesca "The Mentalist", intitolato "John il rosso". Con Robin Tunney, Simon Baker, Owain Yeoman e Tim Kang.

