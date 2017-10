STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il paradiso delle signore (martedì, 10 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, martedì 10 ottobre 2017, il palinsesto di casa Rai si presenta ricco e vario di programmi pronto a soddisfare ogni gusto di telespettatore. Ma vediamo brevemente cosa ci aspetta sui vari canali Rai. Rai Uno ha in programma la messa in onda della fiction "Il paradiso delle signore", Rai Due invece propone il reality show "Il collegio". Rai 4 punta su un film di genere avventura mentre Rai 5 e Rai Movie preferiscono un film di genere drammatico. Buona la proposta di Rai Tre che presenta un programma di attualità, altrettanto piacevole è il suggerimento di Rai Premium che ripropone alcuni telefim di genere poliziesco. Il programma più seguito della prima serata Rai, sarà senza dubbio la fiction di Rai Uno. In seconda serata saranno proposti "Porta a Porta" su Rai Uno, il varietà "Sbandati" su Rai Due, il TG3 Linea Notte, Rai Parlamento e Rai Cultura con "Zettel Debate - Fare filosofia-Soldi" su Rai Tre. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Rai 1 regala altri due episodi della serie "Il paradiso delle signore", la fiction italiana ambientata nel 1956 nel capoluogo lombardo. Nel primo episodio, "Il sogno americano", Teresa deve occuparsi di lanciare un nuovo capo d'abbigliamento, il jeans, intanto Pietro Mori è sempre più geloso di Vittorio mentre ai grandi magazzini è atteso l'imprenditore americano Rockfeller. In "Dio salvi il popolo Ungherese" c'è il timore di un nuovo conflitto mondiale e le vendite calano. Protagonisti della serie televisiva sono Giusy Buscemi, Alessandro Tersigni, Marco Bonini e Giuseppe Zeno. Rai 2 manderà in onda "Il collegio", il nuovo reality che vede protagonisti giovani studenti alle prese con lo studio e con la severa disciplina tipica degli anni sessanta. I ragazzi devono indossare una divisa, devono fare a meno del cellulare e di tutto quello che al giorno d'oggi sembra essere indispensabile. La terza rete affida la sua prima serata a Bianca Berlinguer, brava conduttrice del talk show "#cartabianca", il programma di attualità che affronta temi interessanti su cui discutere, con ospiti autorevoli che animeranno il dibattito in studio. Protagonista della prima serata di Rai 4 è il genere avventura con il film "The Eagle", del regista scozzese Kevin Macdonald. E' il 140 d.C., il potere di Roma affida a Marcus Aquila, valoroso centurione, il compito di fare luce sulla misteriosa scomparsa della IV Legione, avvenuta tempo addietro. Insieme al suo fedele schiavo, Marcus giunge in Caledonia per affrontare le tribù indigene e scoprire finalmente la verità. Gli attori principali sono Channing Tatum, Donald Sutherland e Jamie Bell.

Interessante anche la proposta di Rai 5 ovvero il film drammatico "Silkwood", intepretato da Kurt Russell e dalla indiscussa star del cinema Meryl Streep. Karen è operaia in una fabbrica di Oklahoma. Quando si rende conto di lavorare a contatto con sostanze chimiche radioattive, la donna avvia una protesta sindacale ma non potrà contare sull'appoggio degli altri operai, timorosi di perdere il lavoro. Anche Rai Movie propone il genere drammatico con il film "Il capitale umano", con Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. La polizia deve fare chiarezza su un incidente stradale che ha provocato la morte di un ciclista. investito in pieno mentre tornava a casa. Il fatto vedrà l'implicazione di alcuni personaggi tra cui un agente immobiliare e un ricco uomo d'affare. Su Rai Premium andranno in onda tre episodi di "Blue Bloods 4" intitolati "Conto in sospeso", "L'ape regina" e "Segreti inviolabili". Bridget Moynahan e Tom Selleck sono tra gli attori protagonisti, rispettivamente nei ruoli del procuratore distrettuale Erin Reagan e dell'ex-marines Francis Reagan.

