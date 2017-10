STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni e servizi 10 ottobre: i fan si lamentano della lunghezza del tg satirico

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Anche questa sera, martedì 10 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, l’irriverente tg condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il programma, che quest’anno festeggia 30 anni, continua a registrare ottimi ascolti: la puntata di ieri, lunedì 9 ottobre, ha registrato una media di 4.702.000 spettatori con uno share del 17.1%. Non c’è stato il confronto diretto con il suo principale competitor I soliti ignoti, che ha lasciato il posto alla diretta della partita della Nazionale Italiana contro l’Albania. Anche questo lunedì sera i fan del Grande Fratello si sono lamentati della lunghezza del tg satirico: “#Striscia almeno una volta nella vita vuoi finire in orario? DATECI IL TRASH DEL #GFVIP”, “#striscia chiude grazie Antonio Ricci adesso dateci il #GFVip”, “Ma #Striscia sfora fino alla fine di #AlbaniaItalia? #GFVip” e” #striscia come sempre finirà domani #GFVip”, scrivono alcuni utenti su Twitter.

IL BUONGIORNO DI RAJAE BEZZAZ

Nella puntata di ieri, lunedì 9 ottobre, è andato in onda un divertente servizio di Rajae Bezzaz dedicato al rapporto tra mondo arabo e i social network. Poco fa l’inviata di Striscia la notizia ha augurato buona giornata ai suoi fan pubblicando su Facebook un selfie: “Osho ( sempre lui ) diceva “Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, e te le darà quando avrai dimenticato le domande”. Ma… nella vera pizza Margherita Napoletana ci va l’origano o il basilico? Ciao. Buonissima giornata #gym #health #energy #goodday”.

