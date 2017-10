Soleil Sorgè/ Ecco perché ha rifiutato il confronto con Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2

Luca Onestini e Soleil Sorgè

Una puntata che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i fan della coppia composta da Luca Onestini e Soleil Sorgè quella del Grande Fratello Vip 2 andata in onda ieri. Tutti erano in trepida attesa del confronto tra i due fidanzati che invece non è arrivato: nella Casa ha fatto invece il suo ingresso il fratello di Luca, Gianmarco, che ha svelato tutto quello che è accaduto in questi giorni a sua insaputa. Un Luca sconvolto ha poi rifiutato di uscire dalla Casa per incontrarla così come Soleil ha rifiutato di farsi vedere nello studio e nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto, beccandosi un "vigliacca" da Luca. Ma per quale motivo? È questa la domanda che il pubblico e in particolare i fan della coppia si sono posti in queste ore e che porta a due risposte diverse. Una buona parte del pubblico è convinta che, dopo gli errori commessi nei confronti di Luca e visti i palesi avvicinamenti a Marco Cartasegna, la Sorgè non abbia avuto il coraggio di sottoporsi a questo confronto col fidanzato e alla conseguente gogna mediatica.

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGÈ, È DAVVERO FINITA? ECCO LA VERITA'

L'altra possibilità è che invece Soleil abbia deciso di riservarsi questo confronto per il post Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti dichiarato nello studio di Pomeriggio 5 di voler risolvere questa situazione in privato con Luca, attendendo la sua uscita dalla Casa, ma c'è chi ha comunque accusato la Sorgè di essere incoerente, visto che proprio in televisione ha comunque svelato dettagli molto privati della loro storia. Intanto il web è scatenato contro di lei e frecciatine arrivano anche da molti volti noti di Uomini e Donne. Non è riuscita a silenziare Teresa Cilia (con la quale ricordiamo c'è stato un duro scontro proprio nello studio di Pomeriggio 5, dove Teresa l'aveva già accusata di essere interessata solo al "business) che ha commentato la scena con un "Che figura di m....!". Anche Rosa Perrtotta e Pietro Tartaglione, così come Camilla Mangiapelo si schierano dalla parte di Luca Onestini, dicendosi "Allibiti per quanto visto". E addirittura arriva anche la frecciatina di Raffaella Mennoia che su Instagram scrive: "Per avere attenzioni non occorre attirare attenzione", frase che arriva proprio dopo la scena in questione.

