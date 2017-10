Star Wars: Gli ultimi Jedi/ Il trailer mostra il "nuovo mondo" in attesa dell'arrivo al cinema

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Rullo di tamburi signori e signore perché non solo due mesi passano in fretta ma perché oggi il mondo è impazzito per il nuovo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il nuovo capitolo della sata firmato da Rian Johnson ci porterà nuovamente a Il Risveglio della Forza e ne prseguirà le vicende. I fan della saga si ritroveranno ancora al cospetto del giovane Rey nelle mani di Luke Skywalker che la sottoporrà ad un duro allegamento. La spada laser e la sua padronanza saranno gli obiettivi del maestro che sul pianeta Ahch-To terrà sulla riga la sua allieva proprio per prepararla alla grande battaglia. Nel nuovo capitolo ritroveremo anche gli altri membri della Resistenza e conosceremo i nuovi piani del Leader Supremo Snoke.

IL TRAILER DEL NUOVO CAPITOLO

La pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre e porterà con sé tutte le novità di questo secondo capitolo di quello che per tutti sarà una triologia da urlo. Le stesse reazioni alla visione del trailer non sono uguali per tutti. Se da una parte c'è chi avrebbe fatto a meno di questo nuovo capitolo, altri trovano che proprio Gli ultimi Jedi sarà qualcosa di epico e che non dimenticheremo. Chi avrà ragione? Al momento il film è finito in tendenza su Twitter proprio dopo l'arrivo del nuovo promo che in poco più di 2 minuti non mostra molti dettagli se non quello che potrebbe essere il lato oscuro per uno dei suoi personaggi. Nel cast vedremo Daisy Ridley, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac e, tra gli altri, anche Benicio Del Toro. Ecco di seguito il nuovo trailer:

