Stefano De Martino/ Video, primo scandalo per Gilda Ambrosio: è bufera sui social

Stefano De Martino

Il fidanzamento con Stefano De Martino ha dato una forte visibilità a Gilda Ambrosio al punto che il numero dei suoi followers sui social continua ad aumentare. Oggi, infatti, la stilista è seguita non solo dagli amanti della moda ma anche dagli amanti del gossip che cercano di scoprire qualcosa in più sulla ragazza che ha rubato il cuore a Stefano De Martino. Nelle ultime ore, così, ai followers di Gilda Ambrosio non è sfuggito un video che sta facendo molto discutere. Il filmato è stato pubblicato da Mauro Situra, il parrucchiere dei vip nonché amico di Stefano e della stessa Gilda. Tornata da Ibiza dopo aver trascorso due giorni con De Martino, la Ambrosio ha scelto di farsi pettinare la sua lunga chioma dall’amico e da un suo collaboratore. A lavoro finito, l’hair stylist ha pubblicato su Instagram un video per mostrare il brillante risultato ma i followers, più che i capelli, hanno notato un altro dettaglio. Nel filmato, infatti, Gilda alza involontariamente i pantoloncini bianchi che indossava. Molti followers hanno così notato come non ci sia l’elastico degli slip. “Ma le mutande...?”, “Perché si alza i pants?”, “Ma le mutande non le usa?”, si chiedono i followers.

STEFANO DE MARTINO ALLA LUCE DEL SOLE CON GILDA AMBROSIO

Stefano De Martino frequenta ormai ufficialmente Gilda Ambrosio. La stilista è la prima ragazza con cui il ballerino napoletano si fa vedere in giro da quando è finito il matrimonio con Belen Rodriguez. I due non hanno ancora ufficializzato la storia con una foto di coppia o un annuncio ma è evidente il rapporto che li lega. Stefano e Gilda, infatti, dopo ver partecipato insieme alla Milano fashion Week 2017, sono volati insieme a Parigi e hanno festeggiato insieme il compleanno di lui. In occasione del party a cui hanno partecipato molti amici, la Ambrosio ha pubblicato per la prima volta una storia su Instagram mostrando anche il viso di Stefano. Dopo aver festeggiato con Santiago e gli amici, De Martino è volato nuovamente ad Ibiza con Gilda.

I due hanno trascorso pochi giorni sull’isola spagnola per poi tornare nuovamente in Italia. La Ambrosio, dunque, ha conquistato il cuore di Stefano? Gli indizi dicono di sì e, ora, i fans della coppia sperano che la lontananza non distrugga ciò che la vicinanza ha costruito. De Martino, infatti, tra pochi giorni, tornerà a Roma dove lo attende una nuova e lunga stagione di Amici di Maria De Filippi. La storia resisterà alla lontananza?

...Luce?????????? @gildaambrosio #cestlavie Un post condiviso da AldoCoppola C.so Garibaldi 110 (@maurositura) in data: 7 Ott 2017 alle ore 12:05 PDT

