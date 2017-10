TESTIMONE INVOLONTARIO/ Su Rete 4 il film con Jon Voight (oggi, 10 ottobre 2017)

Il thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JON VOIGHT E KEENEN IVORY WAYANS

Testimone involontario è il film che va in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 ototbre 2017, alle ore 23.15. Una pellicola d'azione e thriller del 1997 che è stata diretta dal regista David Hogan, movie director abbastanza anonimo eppure ottimo nel saper dirigere un cast d'eccezione nel quale spiccano tra i protagonisti, l'inossidabile Jon Voight e l'allora sconosciuto Keenen Ivory Wayans, in seguito anche regista e produttore cinematografico, qui anche sceneggiatore al fianco di Hogan. Attorno a loro ruota un cast di comprimari di lusso come Wolfgang Bodison, Jill Hennessy (recentemente nel cast di The good wife assieme a Julianna Margulies), Robert Culp, interprete di tante pellicole di Hollywood, morto poco dopo la distribuzione nelle sale della pellicola. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TESTIMONE INVOLONTARIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La vicenda si svolge nella prima parte del film all'interno delle aule di un tribunale in seguito all'involontaria morte di un ufficiale dei marines, morto per colpa di un colpo sfuggito dall'arma del sergente James Dunn (Keenen Ivory Wayans), minacciato dal suo superiore dopo essersi rifiutato di eseguire un ordine durante la prima guerra del golfo in Iraq. James Dunn pagherà il suo diniego con il processo, la condanna a morte, il trasferimento in un carcere di massima sicurezza militare in attesa dell'esecuzione capitale. La vicenda entra nel vivo dell'azione (e di azione il film ne trasuda da tutti i frames fotografici) durante il trasferimento del sergente Dunn, oramai degradato e radiato dall'ordine dei marines, verso il carcere dove avverrà la pena capitale. Il mezzo militare di trasporto viene attaccato da un commando che vuole liberare, nonostante lui ne sia all'oscuro, il sergente oramai rassegnato al suo triste destino. A capo di questo commando segreto, si trova il colonnello Casey (John Voight), una figura tipica di un mondo tra le azioni segrete di un'America occultamente governata della CIA e altri servizi al soldo della politica occulta. L'intenzione del colonnello Casey è quella di volere tra le sue fila il sergente Dunn e le sue doti naturali di tiratore scelto, perfetto cecchino da integrare nel commando di un corpo militare voluto per sterminare terroristi all'interno dei confini americani. In questa America di segreti mai rivelati, di corporazioni para militari e di eserciti non ufficiali, il Colonnello Casey conduce presso la sede segreta del corpo militare il sergente Dunn per l'addestramento, ma la volontà di Dunn è quella di rimanere fuori da ogni azione che preveda ancora morti, omicidi e armi. Nonostante tutto si pone al servizio dell'antiterrorismo occulto e il suo primo incarico sarà quello di uccidere l'industriale biochimico Donald Bickart (Robert Culp) reo e sospetto di vendere armi non convenzionali ai cosiddetti 'stati canaglia'.

