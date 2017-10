THE EAGLE/ Su Rai 4 il film con Channing Tatum e Jamie Bell (oggi, 10 ottobre 2017)

The Eagle

NEL CAST CHANNING TATUM E JAMIE BELL

The Eagle va in onda su Rai 4 oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola è stata prodotta grazie a una collaborazione congiunta tra case di produzioni inglesi e americane (Focus Features, Film4, Toledo Productions). La pellicola distribuita nel nostro paese dalla Bim Distribuzione vede la regia di Kevin Macdonald, professionista che ha basato il suo lavoro su un soggetto scritto da Rosemary Sutcliff. Ottimo il cast di attori, tra di essi si evidenziano Channing Tatum e Jamie Bell. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE EAGLE, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Il film si basa sulla vita di un comandante romano, il valoroso Marcus Flavius Aquila. Egli comanda un castrum nella sperduta Britannia, e il suo pensiero va in maniera ricorrente al padre, anch’esso un valoroso soldato, scomparso parecchi anni primi mentre era al comando della gloriosa IX legione. Una notte, quando Marcus si sveglia di soprassalto dopo un incubo legato al padre, riesce ad avvertire i suoi soldati dell’arrivo di un gruppo di barbari, riuscendo cosi a salvare il castrum. Il giorno dopo l’attacco Marcus cerca di liberare alcuni prigionieri, ma nonostante il suo eroico combattimento viene ferito gravemente, mentre alcuni suoi uomini perdono la vita. Risvegliatosi direttamente in Italia viene coperto di lodi dal Senato romano, che riconosce il suo coraggio in battaglia, ma allo stesso tempo viene messo in congedo per le ferite riportate. A Marcucs non resta che passare il tempo assistendo alle lotte dei gladiatori, in una di questa acquista uno schiavo che stava per perire nell’arena, Esca. Insieme a lui nonostante il suo fisico debilitato parte per un avventuroso viaggio che lo porta al Nord alla ricerca dell’aquila della IX legione del defunto padre. Dopo un periglioso viaggio i due grazie anche all’astuzia di Esca, riescono a riprendere il simbolo romano che era in possesso di una feroce tribù, gli "uomini foca". Il furto di Esca e Marcus non passa inosservato e i due sono inseguiti dai barbari, durante la fuga le ferite del soldato romano si riaprono, il suo schiavo decide allora di nasconderlo in una grotta e parte alla ricerca di aiuto, qualche giorno dopo Esca fa ritorno nel luogo dove Marcus si era nascosto, insieme a lui un manipolio di reduci della legione annientata, insieme ad essi Marcus ritrova la verve battagliera e sfida gli "uomini foca", vincendo grazie alla sua perizia nelle strategie militari e al coraggio degli ex soldati. Alla fine, dopo infinite avventure il Comandante romano riesce ad averla vinta, seguito dal suo schiavo fa ritorno a Londinium riportando come segno della vittoria l’aquila, e fornendo allo stesso tempo la libertà ad Esca, che adesso seguirà il suo ex padrone non più per dovere ma solamente per amicizia.

