UNA VITA / Mauro mantiene la sua promessa? L'identità di Cayetana è in pericolo

Una Vita

Le indagini di Mauro proseguiranno nella puntata odierna di Una Vita, nella quale l'ispettore sarà più che mai convinto che non sia Fabiana la colpevole della morte di Ursula. A nulla però serviranno i tentativi di convincere la domestica a dire la verità, né tanto meno di ottenere la confessione della dark lady. Per questo resterà solo una possibilità per evitare che ancora una volta la menzogna abbia la meglio sulla verità ovvero portare a termine il ricatto fatto a Teresa qualche giorno prima. Convinto che non ci sia altro modo per incastrare la sua storica rivale, San Emeterio farà recapitare all'amata una lettera nella quale la metterà in guardia sui suoi prossimi movimenti. La informerà quindi di avere deciso di rendere pubblica la verità sulle vere origini della vedova di German, con le inevitabili conseguenze che finiranno con il coinvolgere la stessa Teresa. Ma tale missiva sarà l'occasione per Mauro anche di chiarire i suoi sentimenti per la maestra: le dirà quindi di non avere mai smesso di amarla...

Anticipazioni: Huertas ottiene il suo contratto e...

Nella puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, assisteremo alle discussioni tra Felipe e i Palacios in merito alle richieste di Huertas: la domestica ha preteso un'assunzione con un regolare contratto, ma il fatto no convince l'avvocato. A suo avviso, nel caso in cui Ramon firmi un simile documento, tutte le altre domestiche di Acacias 38 seguiranno con la stessa richiesta, dando inizio ad una serie senza finite di pretese. Ma i Palacios saranno irremovibili nella loro decisione: Huertas ha fatto loro un'ottima impressione e non intenderanno rinunciare per nulla al mondo alla sua collaborazione. Ecco quindi che il contratto verrà ufficialmente firmato e le conseguenze saranno esattamente le stesse che il marito di Celia aveva temuto. Dopo avere ottenuto i diritti sul lavoro al palazzo, Huertas informerà anche le colleghe, chiedendo loro di pretendere dai rispettivi padroni le stesse clausole. Assisteremo presto ad una nuova era tra i vari abitanti di Acacias 38?

© Riproduzione Riservata.